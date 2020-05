Sport



Idea Pieroni e quel sogno chiamato Olimpiadi

lunedì, 4 maggio 2020, 12:38

La sua stagione era cominciata in maniera a dir poco straordinaria: due nuovi personali nel giro di un mese, la conquista del pass per i mondiali Juniores a Nairobi e la pre-convocazione per le Olimpiadi di Tokyo grazie all’1,90 saltato a Minsk. La pandemia mondiale ha interrotto la sua ascesa, ma non ha certo spento i suoi sogni. È addolorata, ma allo stesso tempo ancora più motivata Idea Pieroni, la diciassettenne atleta della Virtus Lucca considerata il più grande prospetto giovanile del salto in alto italiano femminile, uno dei talenti più brillanti dell’intero panorama azzurro. L’abbiamo “raggiunta” online nella sua Barga, terra di origine anche sportiva.

“Come ho affrontato questo periodo di isolamento forzato? Devo dire bene: mi alleno tutti i giorni, ho più tempo per studiare e mi sento molto tranquilla” confida Idea. Chiaramente la quarantena a quell’età si fa sentire su tanti fronti: “E’ ovvio che mi manchi il mio ragazzo, gli amici e lo stare insieme alle persone a cui voglio bene”.

Quando proviamo a ripercorrere quei due mesi fantastici a cavallo tra gennaio e febbraio sembra ancora non credere a quello che è riuscita a fare: “Prima delle gare indoor non immaginavo di riuscire a migliorare così tanto (dall’1,85 all’1,90 passando da 1,87 ndr). Il merito è stato in gran parte dagli allenamenti mirati svolti insieme ai miei tecnici e alla preparazione fisica. Ho lavorato molto per potenziare la muscolatura e i risultati si sono visti”. Poi è arrivato il coronavirus… “Diciamo subito una cosa: non sono “delusa” da questo stop forzato, la parola giusta è “addolorata”. Probabilmente torneremo a disputare delle gare ufficiali solo a settembre e dunque la stagione se ne sarà andata. Abbiamo perso tutti delle opportunità importanti”.

Nel frattempo, però, come detto Idea non si è persa d’animo e ha continuato i suoi allenamenti: “Non mi sono fermata nemmeno un giorno. In sostanza mi alleno più di prima perché sono passata da 5 a 7 giorni alla settimana. È chiaro che non posso fare allenamenti specifici, più tecnici, ma sono comunque contenta”. Non è ancora chiaro cosa accadrà nelle prossime settimane, ma Idea pensa già al ritorno in pedana: “Spero che a settembre si possano disputare i campionati italiani e di tornare a vestire la maglia della Virtus. Poi ci sarebbero i mondiali junior di Nairobi; c’è molta incertezza, ma spero che vengano recuperati a fine anno”. Le Olimpiadi, invece, sono slittate al 2021 e Idea ci crede: “Il fatto di essere stata inserita nella lista delle pre-convocate era già stata una gioia immensa. Con un anno in più di tempo spero di potermi guadagnare la convocazione vera e propria. Ma questo è il mio sogno di alteta e così se non sarà per il 2021 punterò dritta al 2024. O perché no… al 2028”. Potere dei 17 anni e di una grande voglia di stupire ancora.