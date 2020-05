Sport



Nuovo rinvio per il 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

venerdì, 15 maggio 2020, 11:22

E’ stato deciso, di concerto con la Direzione per lo Sport Automobilistico dell’Automobile Club d’Italia (ACI), un nuovo rinvio, per il momento a data da destinarsi, per la effettuazione del 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio (previsto, ad oggi, per il 19 e 20 giugno), in ossequio alle disposizioni governative in tema di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e soprattutto in attesa di normative e regole più definite per lo svolgimento delle corse su strada.

Si lavora, quindi, per stabilire la nuova data in cui Organization Sport Events metterà in scena l’atteso evento rallystico, data che verrà decisa anche in base a una parziale riorganizzazione del calendario delle più importanti serie nazionali, con in testa il C.I.R. 2020.

Il programma ed il percorso di gara saranno oggetto di importanti modifiche e variazioni, che saranno comunicate, insieme alla nuova data di effettuazione, in tempi brevi.