Roberto De Luca è il nuovo allenatore del Coreglia: "Sono molto motivato"

lunedì, 25 maggio 2020, 18:22

di lorenzo fiori

Proprio poche ore fa avevamo pubblicato la notizia delle dimissioni di mister Luigi Caiaffa ed ecco che, poco dopo, arriva subito l'ufficialità del successore. Infatti Roberto De Luca, conosciuto prima come giocatore e poi da allenatore nella nostra zona, sarà il nuovo allenatore del Coreglia (militante in terza categoria) nella prossima stagione calcistica.



Dopo le esperienze in categoria con Sillicagnana, Pontecosi, Virtus Camporgiano e Piazza 55 approda a Coreglia con tanto entusiasmo e voglia di riscatto. Di seguito riportiamo le sue parole: "Innanzitutto ringrazio la società Piazza 55 -esordisce Roberto- per avermi permesso di ritornare in campo. Ho colto subito l'opportunità Coreglia perché, avendoli visti quest'anno, li reputo un grande gruppo con enormi potenzialità che purtroppo causa infortuni e poi Coronavirus non hanno potuto sorgere."



"Conosco la realtà perché sono stato anche giocatore -prosegue il mister- ed è molto familiare (stile Pontecosi) quindi sono nel mio habitat. Ho l'appoggio completo della società in tutto e per tutto, in primis con il presidente Federico Marchetti e con il direttore sportivo Andrea Bonelli. Importante l'ingresso di Fabrizio Pierantoni che entrerà a far parte dello staff mentre Velio Marchetti sarà il mio secondo allenatore."



"L'obbiettivo è sicuramente quello di migliorare l'andamento dello scorso anno -conclude De Luca- quindi di riportare tale squadra in categorie dove gli compete. Presto speriamo di sapere quando ripartiremo. Sulla rosa cercheremo di riconfermare tutti e di migliorarla con qualche innesto."