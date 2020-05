Sport



Roberto Rossi è il nuovo allenatore del Castiglione

domenica, 31 maggio 2020, 17:03

di lorenzo fiori

Ancora non si conosce l'esito ufficiale su quello che è stato deciso sulla stagione scorsa, interrotta causa coronavirus, e nemmeno su qualche ipotesi per l'eventuale inizio dei prossimi campionati dilettantistici ma le società stanno già iniziando a muoversi in ottica calciomercato.

Proprio in questi minuti è stata ufficializzata una grande novità in casa Atletico Castiglione (militante in terza categoria): la società ha infatti deciso di esonerare il mister Andrea Satti (in carica da febbraio) e di sostituirlo con Roberto Rossi. Roberto, allenatore molto conosciuto nella nostra zona, arriva in tale realtà dopo varie esperienze amatoriali e altrettante in categoria dove ricordiamo splendide vittorie come ad esempio, in terza categoria, con Virtus Camporgiano e Pontecosi.

Di seguito riportiamo le parole del direttore sportivo Stefano Pancetti:

"Innanzitutto ringraziamo Satti - esordisce il DS - per i mesi trascorsi insieme. Il cambio è stato molto sofferto ma è dovuto al fatto che, secondo noi, era opportuno prendere un mister esterno al paese per dare una scossa definitiva all'ambiente."

"Il gruppo rimarrà più o meno quello dell'anno scorso - continua Stefano - rinforzato da qualche acquisto tra cui l'obbiettivo primario sarà un centravanti vero. Inoltre verranno riportati in squadra alcuni ragazzi locali come Yari Da Prato che posso già ufficializzare."

"Speriamo - conclude Pancetti - di ricominciare prima possibile con la nostra passione preferita. Se tutto va bene, come ora, credo che verso ottobre potremmo rivedere e giocare le nostre amate partite di calcio."