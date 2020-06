Aci Lucca, chiudono domani le iscrizioni per il Test Rally

Altri articoli in Sport

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:20

Franchi verrà presentato alla stampa nel corso di una conferenza in programma sabato 20 giugno alle ore 11 presso il bar Flamingo di Gallicano

martedì, 16 giugno 2020, 16:26

Un doppio esaltante salto di categoria per i ragazzi di Edoardo Micchi, al terzo campionato vinto in quattro anni, che approdano così nel massimo campionato dilettantistico toscano dove li attenderà il Castelnuovo per un super derby in salsa garfagnina

martedì, 16 giugno 2020, 13:27

Lutto negli ambienti sportivi e dell’associazionismo per la scomparsa, all’età di 85 anni, di Guido Mori, presidente dell’A.S. Barga. Una storia sportiva lunga 16 anni nei quali la società barghigiana ha attraversato momenti altalenanti, vittorie e sconfitte, promozioni e retrocessioni, ma sempre con grande impegno e serietà personali

lunedì, 15 giugno 2020, 12:27

Iniziano a prendere sempre più terreno le iniziative a distanza con rilevamento della prestazione tramite GPS. La più recente è stata la “CorriTreviso Virtual Run”, evento che ha visto il segno del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde nella prime posizioni della classifica virtuale

lunedì, 15 giugno 2020, 10:17

Cambio di guida tecnica al Pieve Fosciana, compagine che si appresta a disputare la sua terza stagione consecutiva in Promozione. Stefano Fracassi non sarà più l’allenatore dei biancorossi mentre il direttore sportivo Roberto Bacci ha rassegnato le proprie dimissioni come annunciato dal club

venerdì, 12 giugno 2020, 17:41

Re dei bomber gialloblù con 192 gol all’attivo e secondo nella graduatoria delle presenze di tutti i tempi con 385 caps Edoardo Micchi è il Castelnuovo