Agnello il migliore alla virtuale di Treviso, Terrasi terzo crono assoluto

lunedì, 15 giugno 2020, 10:17

Cambio di guida tecnica al Pieve Fosciana, compagine che si appresta a disputare la sua terza stagione consecutiva in Promozione. Stefano Fracassi non sarà più l’allenatore dei biancorossi mentre il direttore sportivo Roberto Bacci ha rassegnato le proprie dimissioni come annunciato dal club

venerdì, 12 giugno 2020, 17:41

Re dei bomber gialloblù con 192 gol all’attivo e secondo nella graduatoria delle presenze di tutti i tempi con 385 caps Edoardo Micchi è il Castelnuovo

giovedì, 11 giugno 2020, 21:47

Cala finalmente il sipario sulla stagione agonistica del calcio dilettantistico nazionale e di conseguenza regionale, con il consiglio federale della LND, tenutosi quest’oggi a Roma. Diverse le società della nostra provincia che sono rimaste con l’orecchio teso in attesa di notizie confortanti

giovedì, 11 giugno 2020, 20:31

Sarà un’edizione particolare la numero diciotto della “Scalata Castiglione Garfagnana-San Pellegrino in Alpe”, un classico del podismo in montagna toscano organizzata impeccabilmente dal Gruppo podistico Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

martedì, 9 giugno 2020, 13:51

La società, nonostante il lockdown, non è rimasta ferma ed è al lavoro per costruzione degli organici della prossima stagione. Il primo annuncio è, in realtà, un doppio annuncio, con la conferma di Simone Vanni nel ruolo di direttore sportivo e di Michele Biggeri come allenatore della prima squadra

martedì, 9 giugno 2020, 11:06

Hai sempre seguito i colori gialloblu dall’esterno e vorresti entrare a far parte attivamente della società della gloriosa Unione Sportive? Hai competenze e/o risorse che vorresti mettere a disposizione di un progetto sportivo per il bene del Castelnuovo e di tanti giovani? Diventa socio dell’U.S. Castelnuovo!