Al Golf Garfagnana si è giocato il Trofeo Gommauto Dini

martedì, 30 giugno 2020, 22:31

Sabato 27 e domenica 28 giugno, si è disputato il Trofeo Gommauto Dini, uno degli appuntamenti classici della stagione agonistica del nostro circolo.

Lo sponsor Moreno Dini, insieme al fratello Dino, ha scritto pagine importanti nelle competizioni a cui ha partecipato il Golf Club Garfagnana, sia a livello regionale sia a livello nazionale. Per molti anni sono stati il riferimento del movimento golfistico in Garfagnana.

In questa edizione Moreno Dini è apparso leggermente sottotono (perché infortunato), mentre il figlio Stefano ha primeggiato aggiudicandosi la classifica lordo... forse Moreno sta pensando al futuro dedicandosi al nipotino Gianluca (sarà sicuramente un golfista).

Le due giornate hanno registrato la presenza di un bel numero di giocatori, oltre a quella di Stefano Dini va segnalata la prestazione di Daniele Biagioni, che si aggiudica la prima categoria. Il giovanissimo Michael vince ancora la seconda categoria mentre Francesco Adami si aggiudica la terza categoria. La classifica senior è stata vinta da Cristiano Garibaldi.

Questo inizio di stagione sta risultando comunque molto scoppiettante, infatti sono già due i giocatori che hanno fatto hole in one: Emanuel Valori alla buca 16 in una delle gare precedenti e il presidente Pierluigi Barsanti sabato scorso alla buca 4.

Di seguito il quadro completo dei vincitori

Categoria lordo

1° Stefano Dini

Prima categoria netto

1° Daniele Biagioni

2° Nicolò Monini

Seconda categoria netto

1° Michael Salotti

2° Pierluigi Barsanti

Terza Categoria netto

1° Francesco Adami

2° Pietro Camici

Categoria Senior

Cristiano Garibaldi

Il prossimo Week end si giocherà la prima gara della Cristian Events, il circuito Orange Jacket con finale nazionale a ottobre al Golf Club San Valentino.

Il Golf Club Garfagnana insieme agli amici di Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio sono impegnati per organizzare la terza edizione dell’evento “SLOW FOOD SCENDE IN CAMPO”, che prenderà il via il 12 luglio.

L’impegno è notevole per garantire la massima sicurezza anti Covid, allo stesso tempo si è cercato di proporre una degustazione che esalti al massimo i prodotti tipici di questo territorio permettendo ai partecipanti di trascorrere una piacevole serata nella splendida cornice del Golf Club Garfagnana.