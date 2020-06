Asd Barga riconferma mister Raffaelli per la stagione 2020-21

Altri articoli in Sport

sabato, 20 giugno 2020, 23:50

Sancita dal comunicato della Lnd la permanenza del GhivizzanoBorgo in Serie D, i “colchoneros” della Media Valle hanno iniziato a porre le basi per il futuro del proprio settore giovanile con la presentazione del nuovo direttore sportivo Massimiliano Franchi

sabato, 20 giugno 2020, 15:40

La parola d’ordine in casa Diavoli Neri Gorfigliano per la stagione 2020-2021, la quarta di fila in Prima Categoria, è continuità. Il club dell’alta Garfagnana ha infatti annunciato la conferma di mister Alessandro Cassettai

sabato, 20 giugno 2020, 12:41

Le tenniste di Bagni di Lucca sono tra le 16 atlete che si contendono gli assoluti italiani di tennis, in programma da oggi (sabato 20) a domenica 28 giugno al Tennis Club Todi

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:20

Franchi verrà presentato alla stampa nel corso di una conferenza in programma sabato 20 giugno alle ore 11 presso il bar Flamingo di Gallicano

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:23

C'è tempo fino a domani (18 giugno) per iscriversi al Test Rally che si svolgerà sabato 20 giugno dalle 9 alle 18 alla tenuta Il Ciocco (Barga). La prova, organizzata da Aci Lucca insieme con Aci Sport e OSE, Organization Sport Events, è il primo evento sportivo dopo il lockdown

martedì, 16 giugno 2020, 16:26

Un doppio esaltante salto di categoria per i ragazzi di Edoardo Micchi, al terzo campionato vinto in quattro anni, che approdano così nel massimo campionato dilettantistico toscano dove li attenderà il Castelnuovo per un super derby in salsa garfagnina