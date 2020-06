Castelnuovo, ecco i nomi degli allenatori: conferme e graditi ritorni

Altri articoli in Sport

domenica, 28 giugno 2020, 18:38

Sarà ancora Alan Renucci l’allenatore degli Juniores Regionali del Castelnuovo: dopo l’ottima stagione passata, conclusa in lotta per i play-off, è stato naturale per la società garfagnina proseguire il lavoro intrapreso

domenica, 28 giugno 2020, 15:31

La vittoria arriva dopo il ritiro di Martina Trevisan, numero due del seeding, avvenuto sul finale del primo set, quando Jasmine si trovava a soli due punti dal set. “Sono contenta per la vittoria, dispiace per l’epilogo", le prime parole della tennista di Bagni di Lucca dopo la vittoria

sabato, 27 giugno 2020, 17:12

Dopo la conferma di mister Compagnone e quella di tutta la rosa della stagione passata (unico addio Alessandro Angelini) piazza un altro colpo il Molazzana del DS Alessio Biagioni

sabato, 27 giugno 2020, 15:26

Nome nuovo per la panchina del Borgo a Mozzano, che si appresta a partecipare al campionato di Seconda Categoria. La società borghigiana ha infatti annunciato il nome di Francesco Piercecchi, esperto allenatore della zona, nonché ex attaccante di buon livello di tante società della Valle

sabato, 27 giugno 2020, 13:50

Dopo un lungo stop forzato a causa del Coronavirus, riparte alla grande il “Centro Ippico La Casina”, in gara al centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera, nei giorni 19-21 giugno, impegnata nella Coppa Toscana di Salto di ostacoli

venerdì, 26 giugno 2020, 16:06

Una fase inaugurale alla quale seguiranno gli appuntamenti più attesi: la Coppa Città di Lucca, la Coppa Ville Lucchesi ed il Rally del Ciocco. Otto appuntamenti dedicati alle vetture moderne e quattro riservati alle "storiche", con la conclusione sulle strade del "Ciocchetto"