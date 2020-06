Sport



Con una grande rimonta la Paolini si qualifica per i quarti dei campionati italiani

venerdì, 26 giugno 2020, 12:49

di giuseppe bini

La tennista di Bagni di Lucca fatica non poco per riuscire a superare il turno (ottavi di finale) agli Assoluti italiani di Todi: alla fine, grazie ad una splendda rimonta, si impone sulla Paoletti e accede ai quarti.



L'inizio gara tradisce le aspettative, con Jasmine Paolini, numero uno del seeding, che va subito sotto per mano della diciassettenne Matilde Paoletti, che parte meno contratta dell'avversaria e riesce a strappare il turno di battuta già al primo gioco. Tutto il primo set vede la Paolini in forte difficoltà con il servizio, con la tennista che inanella una serie di doppi falli, mentre dall'altra parte della rete la giovane Paoletti non sembra avere particolari timori riverenziali verso la favorita del torneo.



Dopo aver perso il primo set col punteggio di 6-4 la Paolini sembra sprofondare velocemente anche nel secondo: la Paoletti acquista sicurezza e si concede variazioni di gioco, e arriva al massimo vantaggio, 5-1.



Da questo momento però la partita della Paolini svolta: la racchetta della tennista inizia finalmente a rispondere e la maggiore caratura tecnica viene fuori accompagnata da tutta la determinazione e l'esperienza che la numero 95 del ranking wta riesce a mettere in campo.



Dal 5-1 al 5-5 è un monologo della Paolini, che poi vince il set al tiebreak col risultato di 7-4. La Paoletti ormai ha visto sfumare la vittoria, e nel tiebreakmatch finale (come da regolamento) la Paolini si impone per 10-6, guadagnando l'accesso ai quarti di finale di questi campionati italiani Assoluti, che ritornano dopo ben 16 anni di stop.



"All'inizio non riuscivo a tenere la pallina sulle corde - ha dichiarato la Paolini a fine gara -. E' stata una gara difficie ma poi alla fine qualcosa è scattato. Alla fine mi sono sciolta ma è stata una gara molto difficile".