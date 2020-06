Sport



Entra nel vivo la virtual Castiglione - San Pellegrino

lunedì, 29 giugno 2020, 13:05

E’ nella fase centrale l’evento creato dal GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: la storica scalata che dal borgo medievale di Castiglione Garfagnana arriva a San Pellegrino in Alpe, il paese più alto dell’Appennino. Sono novanta gli atleti ad essersi cimentati nella prova individuale, con il proprio GPS e nel rispetto delle norme anti COVID19. Fino a domenica 12 luglio sarà possibile registrare la propria prestazione ed entrare nella cronoclassifica individuale. L’ultimo giorno, al termine del periodo valevole di registrazione della prova, sarà organizzata una piccola cerimonia di premiazione nella piazzetta di Chiozza, tenendo conto e sempre il massimo rispetto delle norme istituite per l’emergenza sanitaria COVID19. Come sempre, anche in questo momento di distanziamento, ricordiamo che al primo classificato maschile andrà il trofeo del Memorial Tagliasacchi mentre alla prima classificata il premio del Memorial Angelini, offerti rispettivamente dalla famiglia Tagliasacchi e dai Lions Garfagnana.

La situazione aggiornata a Lunedì 29 Giugno vede quanto segue:

CLASSIFICA ASSOLUTI: Tommaso Manfredini (1h5’34’’), Samuele Oskar Cassi (1h7’36’’), Dario Anaclerio (1h9’29’’)

CLASSIFICA VETERANI: Luca Silvestri (1h7’37’’), Gianfranco Ciccone (1h9’17’’), Alberto Sani (1h13’33’’)

CLASSIFICA ASSOLUTE: Erica Togneri (1h20’28’’), Barbara Casaioli (1h26’28’’), Sabrina Malatesti (1’35’04’’)

L’obiettivo è l’arrivo oltre quota cento dei partecipanti e sono ancora attesi alla partenza solitaria atleti di sicuro spessore. Un piccolo ricordo dell’evento virtuale con una delle scalate più belle a livello nazionale è possibile prenotarlo fino a domenica 5 luglio: una maglietta al prezzo di 10 euro presso i canali ufficiale del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde.