Francesco Piercecchi nuovo allenatore del Borgo a Mozzano

sabato, 27 giugno 2020, 15:26

di simone pierotti

Nome nuovo per la panchina del Borgo a Mozzano, che si appresta a partecipare al campionato di Seconda Categoria. La società borghigiana ha infatti annunciato il nome di Francesco Piercecchi, esperto allenatore della zona, nonché ex attaccante di buon livello di tante società della Valle.



Piercecchi ha iniziato la carriera di allenatore nei campionati amatoriali per poi approdare in categoria. L’esordio su una panchina a 27 anni mentre proseguiva a giocare in Promozione: nove anni alla guida dell’Aston Villa e due anni al Fornoli 99. E’ arrivato poi il “salto” in F.I.G.C. con due stagioni al Corsagna, raggiungendo la finale play – off e ottenendo 96 punti in due campionati, poi il G.S. Fornoli nel finale di stagione raggiungendo una salvezza in maniera quasi miracolosa mentre lo scorso anno il traguardo, prima del blocco a causa covid-19, è stato raggiunto in maniera tanquilla.