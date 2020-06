Sport



GhiviBorgo, il ds del settore giovanile Franchi si presenta: “Sarò un uomo di campo”

sabato, 20 giugno 2020, 23:50

di michele masotti

Sancita dal comunicato della Lnd la permanenza del GhivizzanoBorgo in Serie D, i “colchoneros” della Media Valle hanno iniziato a porre le basi per il futuro del proprio settore giovanile con la presentazione del nuovo direttore sportivo Massimiliano Franchi. Il dirigente di Gallicano, un trascorso tra i professionisti da portiere del Castelnuovo che incantava in Serie C2 nei primi anni 2000, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa la sua maniera di come intenderà ricoprire questo ruolo.

“Sarò un uomo di campo, a cui interesserà la crescita dei ragazzi piuttosto che eventuali nomine e titoli formali, desideroso di coinvolgere tutte le risorse disponibili nel rispetto dei ruoli di ciascuno.” – è l’incipit di Franchi che spiega poi le motivazioni che lo hanno portato a sposare la causa di questo giovane, anagraficamente parlando, vivaio- “Ho conosciuto gente seria e volenterosa, che vuole offrire ai ragazzi della nostra zona la possibilità di crescere ed avere a portata di mano, quasi a kilometro zero, una prima squadra impegnata in un campionato prestigioso del calibro della D.”

Sono essenzialmente due le idee di calcio enunciate da Massimiliano Franchi. “Inutile dire che abbiamo delle ambizioni così come la competenza di tecnici e dirigenti non mancherà, ma i risultati si vedranno nel corso del tempo.” - ha proseguito il neo direttore sportivo- “In secondo luogo, la nostra politica non prevede di stringere alleanze e gemellaggi con società professionistiche. Vogliamo creare un nostro modo di far crescere i giocatori, di valorizzarli e di garantire loro un futuro.”

Presenti anche il direttore sportivo della prima squadra Luca Pacitto, il riconfermato allenatore del GhiviBorgo Rino Lavezzini, con cui Franchi si interfaccerà, il tecnico degli Juniores nazionali Daniele Giraldi e il presidente del Fornaci Giorgio Salvateci. Ben definito il rapporto di collaborazione con le realtà giovanili del territorio come ricordato dal presidente della Valle del Serchio Moreno Guidi e dai dirigenti del GhiviBorgo Marco Scaltritti e Giovanni Malloggi. Sono stati instaurati rapporti anche con Castelnuovo e Valle di Ottavo. Venendo al punto di vista logistico, invece, le squadre utilizzeranno gli impianti di Barga, Fornaci, Ghivizzano, Piano di Coreglia e Bagni di Lucca. In inverno le categorie più piccole potranno usufruire della palestra di Gallicano. Motivi burocratici, scadenze e adempimenti bloccati dalla LND a causa del coronavirus non hanno permesso la realizzazione di una fusione tra Valle del Serchio e GhivizzanoBorgo. La suddivisione delle categorie per la stagione 2020-2021 sarà la seguente: giocheranno sotto il nome GhiviBorgo Allievi, Giovanissimi ed Esordienti mentre gareggeranno sotto la dicitura Valle del Serchio i piccoli amici e i primi calci.

Di seguito pubblichiamo la struttura dirigenziale per la stagione 2020-2021:

Direzione: Giovanni Malloggi, Emilio Volpi, Marco Scaltritti, Moreno Guidi, Sergio Cecchini e Leonardo Mori

Area segretaria: Emilio Volpi, Nicola Lanzillotta e Franco Bellari

Area logicistica: Massimo Melani

Area amministrativa: Alessandro Remaschi e Massimo Melani

Area comunicazione marketing sponsor: Marco Scaltritti, Luciano Guidi e Nicola Autiero

Area formazione: Rino Lavezzini, Luca Pacitto e Daniele Giraldi

Direzione sportiva unica: Massimiliano Franchi

Organizzazione: Moreno Guidi