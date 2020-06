Sport



GhiviBorgo, Massimiliano Franchi è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:20

di michele masotti

Proseguono spedite le manovre in casa GhivizzanoBorgo in vista della stagione 2020-2021. In attesa dell’ufficialità della conferma di Rino Lavezzini sulla panchina della prima squadra, il club biancorosso, assieme a Fornaci, Barga e Valle del Serchio al lavoro in prospettiva per la creazione di un unico settore giovanile, ha annunciato che la direzione sportiva sarà affidata a Massimiliano Franchi, fino alla passata stagione direttore sportivo della scuola calcio del Castelnuovo. Il tutto chiaramente sotto la supervisione, professionalità, esperienza e formazione di un maestro di calcio, il cui curriculum non ha certo bisogno di presentazioni, come lo stesso Lavezzini.

Una struttura sin da subito operativa, aperta nei confronti di tutte quelle società che vorranno partecipare alla creazione di una società unitaria per tutta la Valle del Serchio. Al momento la governance è stata affidata ad un comitato di direzione composto da dirigenti che rappresentano le quattro società.

“Il Gruppo così composto risulta motivato con idee chiare, un’organizzazione efficiente e ruoli precisi in modo da coniugare operatività e risorse disponibili per raggiungere e realizzare la nostra missione, ossia la creazione di un settore giovanile qualificato con ragazzi del territorio per arrivare a garantire una presenza di calciatori della Valle nella serie D con la prima squadra” – recita la nota inviata dalle quattro società- “Il primo obiettivo da raggiungere sarà quello di formare una metodologia elevando le conoscenze e competenze degli staff tecnici sportivi. Siamo convinti che le politiche di gemellaggio con società di calcio professionistiche siano delle false chimere, peraltro costose per le società dilettanti, che generano illusioni pericolose nelle famiglie e nei ragazzi. Ci entusiasma invece un percorso magari più lungo ma serio e di sacrificio per la costruzione di una nostra identità sportiva.”

“Siamo sicuri che una continua formazione, lo scouting e la creazione di una specifica didattica, ci permetterà di qualificare la proposta che offriamo alle famiglie e ai ragazzi della Valle del Serchio.” –prosegue così il comunicato- “Si inserisce in tale direzione la scelta di affidare alla professionalità di Massimiliano Franchi la direzione sportiva unica. Massimiliano, conosciuto da tutti gli sportivi della nostra zona per le sue competenze professionali e per le doti umani, ha accettato con grande entusiasmo di guidare il processo di realizzazione di una società unica di settore giovanile che abbia al centro i veri valori dello sport: rispetto, solidarietà e crescita dei ragazzi.”

Franchi verrà presentato alla stampa nel corso di una conferenza in programma sabato 20 giugno alle ore 11 presso il bar Flamingo di Gallicano.