Sport



I verdetti nei dilettanti: Castelnuovo salvo, promossi River Pieve, Vagli e New Team

giovedì, 11 giugno 2020, 21:47

di simone pierotti

Cala finalmente il sipario sulla stagione agonistica del calcio dilettantistico nazionale e di conseguenza regionale, con il consiglio federale della LND, tenutosi quest’oggi a Roma. Diverse le società della nostra provincia che sono rimaste con l’orecchio teso in attesa di notizie confortanti: erano, infatti, diversi i nodi da sciogliere, a partire dal numero di retrocessioni in Eccellenza e negli altri campionati, e ai criteri per stilare le classifiche finali.

Alla fine, in Valle del Serchio sono state più di una le società che hanno potuto festeggiare, se così possiamo comunque definire una stagione in cui l’aspetto sportivo è stato l’ultimo in ordine di importanza. In un modo o nell’altro, tuttavia, la vita continua e così anche lo sport.

Sciolto il nodo dell’Eccellenza, con la “vittoria” della linea portata avanti dal Comitato Regionale e dai colleghi del centro – nord Italia: retrocessione dell’ultima in classifica, dopo la ventilata ipotesi di tre retrocessioni. Rimane pertanto nel massimo torneo regionale il Castelnuovo di mister Michele Biggeri, retrocede soltanto la Virtus Viareggio.

Festa per il River Pieve dei record, la piccola realtà di Pieve Fosciana che completa una scalata da sogno iniziata sui campi amatoriali della U.I.S.P. e finita (per ora) in Eccellenza. Infatti, avendo il team di Edo Micchi chiuso al 2° posto ma con un miglior coefficiente punti / gare giocate, i pievarini sono stati promossi o così dovrà essere ufficializzato poi dal comitato regionale, ma è solo un dettaglio a questo punto.

Festa anche per il Vagli che vince la Seconda Categoria e torna, dopo tanti anni, in Prima Categoria. Sempre in Garfagnana può festeggiare anche il New Team che viene promosso in Seconda Categoria per la prima volta.

Capitolo retrocessioni: blocco totale dal campionato di Promozione in giù, così come nei tornei giovanili dove saranno promosse le prime classificate, senza retrocessioni. Rimangono così nella categoria regionale anche gli Allievi del Castelnuovo.