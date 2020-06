Sport



Il Golf Club Garfagnana mette in... buca il Covid e riparte in sicurezza

sabato, 6 giugno 2020, 16:34

di michele masotti

Il Covid-19 ha decisamente rallentato l’attività di tutto il mondo sportivo ma c’è chi, come nel caso del Golf Club Garfagnana, è pronto a tornare alla classica quotidianità rispettando naturalmente tutte le adeguate precauzioni. Assieme alla ripresa delle gare di allenamento individuale, per l’inizio dei tornei agonistici si dovrà attendere sino a lunedì 15 giugno, il circolo del presidente Pierluigi Barsanti ha voluto lanciare una campagna di sensibilizzazione intitolata “Non abbandonarci dove capita!”, patrocinata dal comune di Pieve Fosciana, che mira a ricordare come guanti in lattice e mascherine non debbano essere dispersi nell’ambiente poiché possono creare gravi danni. Fondata nel 1994, l’associazione situata nel verde della località di Braccicorti rappresenta un’importante punto di incontro e convivialità per tutti gli amanti di questo sporto e non solo.

Ad effettuare il primo putt della stagione 2020, di fatto privata dei mesi di aprile e maggio, è stato il primo cittadino di Pieve Fosciana Francesco Angelini che, sebbene sia un neofita di questa disciplina in crescita di partecipanti in Italia negli ultimi anni, ha subito denotato una buona tecnica. “Per il sottoscritto è un piacere essere qui dopo aver passato tre mesi difficili come tutta la nostra comunità.” – ha dichiarato il sindaco del comune garfagnino- “Agli amici del Golf Club auguro che questa stagione possa regalare molte soddisfazioni. Voglio elogiare pubblicamente tutti i dirigenti per essersi adoperati celermente per predisporre le necessarie precauzioni per la ripresa dell’attività. Sono un esempio, a mio avviso, per tutte le altre associazioni desiderose di ricominciare le proprie iniziative, molto prezioso per tutta la collettività. Questa giornata è un primo passo verso la normalità.”

Uno sport come il golf che, tra le altre cose, si presta molto per la sua conformazione alle norme relative al distanziamento sociale. Antonio Casaroli, una delle anime di questo circolo assieme al presidente Barsanti, al segretario Rodolfo Lombardi e il consigliere, nonché ex presidente Benito Casci, spiega il motivo per cui è nata la campagna di sensibilizzazione “Non abbandonarci dove capita!”.

“Dopo questi due mesi e mezzo di stop forzato, ci sembrava corretto fornire il nostro piccolo ma significativo contributo su una tematica delicata come la salvaguardia ambientale.” – precisa Casaroli- “Queste locandine saranno distribuite in tutte le attività commerciali di Pieve Fosciana. Stiamo riprogrammando il calendario agonistico che prenderà il via da lunedì 15 giugno, come nel resto d’Italia, tenendo conto delle gare saltate ad aprile e maggio.Non vediamo l’ora di riprendere a pieno ritmo tutte le nostre attività.”