Il Pontecosi riparte più forte di prima: confermato mister Mugnaini

lunedì, 8 giugno 2020, 18:48

di lorenzo fiori

Ancora non ci sono comunicati ufficiali da parte degli organi federali riguardo agli esiti sulle classifiche dilettantistiche della stagione passata e, eventualmente, in merito a qualche idea per una futura ripartenza. Intanto le squadre dilettantistiche, per forza di cose, si stanno iniziando a muovere in ottica calciomercato.

Proprio in questi minuti, sui propri canali social network, il Pontecosi ha ufficializzato la conferma di mister Riccardo Mugnaini per il prossimo campionato.

Ricordiamo che Mugnaini, dopo una parentesi nel 2016, è tornato a Pontecosi a fine girone di andata del 2019 prendendo il posto di Luigi Angelini per risollevare il brutto andamento. Sicuramente i buoni risultati ottenuti hanno influenzato la scelta societaria che vede in lui l'uomo giusto per continuare al meglio questo progetto.

Di seguito riportiamo il post pubblicato dalla squadra ASD Pontecosi Lagosì:

"PRONTI PER RIPARTIRE, PIÙ FORTI DI PRIMA!

Il lungo stop non ha fermato gli entusiasmi in casa Pontecosi che consapevoli del buon lavoro fatto, nell'ultimo mese del 2019 e successivamente nel 2020 prima dell'interruzione, la società ed il mister Riccardo Mugnaini (che è riuscito dal ritorno sulla panchina pontecosina ad inanellare prestazioni sempre più convincenti) sono già carichi per riprendere il cammino intrapreso.

In attesa quindi delle decisioni da parte degli organi di competenza, in merito al futuro dilettantistico, siamo pronti per iniziare la prossima stagione con tante, tantissime conferme tra i giocatori.

La società, inoltre, andrà sul mercato per provare ad inserire alcuni tasselli di esperienza, e non solo, con lo scopo di aumentare la qualità della rosa permettendo al nostro allenatore di avere un gruppo sempre più competitivo.

Stay tuned, forza Pontecosi!"