Jasmine Paolini è la nuova campionessa italiana di tennis

domenica, 28 giugno 2020, 15:31

di giuseppe bini

La vittoria arriva dopo il ritiro di Martina Trevisan, numero due del seeding, avvenuto sul finale del primo set, quando Jasmine si trovava a soli due punti dal set. “Sono contenta per la vittoria, dispiace per l’epilogo", le prime parole della tennista di Bagni di Lucca dopo la vittoria.



Martina Trevisan è stata tradita da un problema muscolare alla gamba, che non le ha consentito di portare in fondo la finale dei Campionati Italiani Assoluti di Todi, organizzati dalla Federazione dopo ben 16 anni di stop.



Il match si è interrotto nel primo set, sul risultato parziale di 6-5 in favore della tennista di Bagni di Lucca, numero uno del tabellone e numero 95 della classifica mondiale wta.



Un torneo in cui la Paolini ha dovuto affrontare non poche difficoltà, andando sotto anche pesantemente (come negli ottavi contro la Paoletti), ma sapendo reagire con la determinazione e la concentrazione che la caratterizzano.



La finale è arrivata dopo le vittorie ai quarti e in semifinale, rispettivamente, contro la Rubini (2-1) e la Rosatello (2-0).



"Sinceramente mi ero accorta del problema di Martina - ha dichiarato acaldo la tennista a Super Tennis Tv -, che aveva chiamato il fisioterapista. Non avrei mai pensato, però, che fosse qualcosa che le avrebbe privato di giocare. Sono contenta perchè ho vinto, ma mi dispiace e avrei preferito vincerla sul campo”.



Sul suo modo di giocare poi la neo campionessa italiana ha precisato: "Avevo qualche difficoltà a rispondere ed ho avuto qualche problema a controllare il rovescio. Stavamo comunque giocando un bel match e peccato davvero sia finito così”.



Per la Paolini adesso la stagione continua con i tornei di Palermo e Cincinnati, quindi sarà la volta degli US Open.