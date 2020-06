Sport



La Robur riparte da Tognetti: è lui il nuovo mister

venerdì, 26 giugno 2020, 14:32

di lorenzo fiori

Cambio di panchina in casa Virtus Robur Castelnuovo, militante in terza categoria, dove Simone Parmigiani lascia l'incarico per motivi esclusivamente lavorativi ma resterà nell'ambiente in veste dirigenziale. La totalità della dirigenza lo ringrazia per questi tre anni di lavoro dove ha contributo nella crescita sia a livello di risultati che nell'aspetto umano riuscendo a dare alla realtà un'altra immagine.

Mauro Davide Tognetti sarà, invece, il nuovo allenatore che approda in questo gruppo sicuramente con molto entusiasmo e con voglia di fare bene sempre aiutato dai suoi collaboratori Fulvio Bonugli e Michel Bonugli. Tognetti una persona che di certo non ha bisogno di presentazioni nel panorama dilettantistico grazie alle sue numerose esperienze dapprima da giocatore (con le maglie ad esempio di Barga, Sillicagnana ecc.) diventando un attaccante prolifico dalla promozione alla terza categoria. Successivamente molte le esperienze da mister dove lo ricordiamo nei settori giovanili di Pieve Fosciana, Piazza al Serchio e Castelnuovo. Proprio con i colori gialloblù ha realizzato diversi sogni come il famoso triplete con gli allievi regionali del 1982 vincendo in aggiunta un torneo internazionale in Germana (a cui parteciparono grazie all'intuizione di Fabrizio Giovannini, figura alla quale il mister è ancora molto legato). Sempre nel Castelnuovo riuscì a trionfare anche nel 1985 ma inoltre con gli allievi professionisti nel 1987 capaci di battere la capolista Fiorentina tra cui militava l'attuale attaccante dell'Hellas Verona Di Carmine. In categoria ha toccato, invece, i palcoscenici di Vagli e pochi anni fa di Fornoli in seconda categoria. Infine ha allenato per tre annate la squadra femminile del Ghiviborgo raggiungendo buoni risultati.

"Sono molto entusiasta per tale nuova avventura - esordisce Mauro Davide Tognetti - perché ho trovato una società con le idee chiare e molto vicina ai propri giocatori, aspetto non scontato nei giorni d'oggi."

"Nel nostro campionato ci saranno tanti derby - continua Tognetti - e molte squadre attrezzate soprattutto nella zona, il nostro obbiettivo sarà quello di migliorare il piazzamento dello scorso campionato lavorando sulla crescita dei giocatori grazie al blocco storico che è stato confermato."

"Cercheremo di essere - conclude il mister - la mina vagante del girone."