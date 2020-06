Sport



La Scuola Calcio del Castelnuovo pronta alla nuova stagione: novità e conferme

martedì, 30 giugno 2020, 16:31

di simone pierotti

Con oggi si conclude ufficialmente la stagione sportiva 2019/2020 per il calcio giovanile che, purtroppo, è stata interrotta prematuramente a causa del COVID-19. Nonostante la sosta forzata e tutte le limitazioni del caso, le società non si sono certamente fermate: è sicuramente il caso della Scuola Calcio del Castelnuovo. Ci tiene a sottolinearlo il suo responsabile Dino Dino, con cui abbiamo parlato del momento e delle prospettive future.

“Chi pensava, erroneamente, che eravamo inattivi si è sbagliato di grosso: noi abbiamo sempre continuato a lavorare, nell'assoluto rispetto verso le altre società, evitando di "fare mercato" come invece altre hanno fatto ed anche in maniera "consistente"...come mai era stato fatto fino ad oggi!”. Parte con una “stoccata” l’intervento del dirigente garfagnino, ma ci teneva a dare un segnale.

“Da domani inizia la nuova stagione e con assoluta fierezza e sincerità siamo in grado di affermare che noi siamo pronti a ripartire, "tutti gli organici tecnici" delle nostre squadre sono stati completati e pronti per essere presentati, da questa stagione avremo anche un nuovo direttore sportivo che avrà il compito "chiaro", fra altri, della gestione dei rapporti fra società o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni/nuovi arrivi e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.”.

Tra le conferme, prosegue a gonfie vele il rapporto di affiliazione con l’Empoli F.C. Academy, nel segno di una crescita e di aggiornamento continuo degli staff a disposizione. “Anche per la prossima stagione saremo affiliati ad Empoli FC Academy, affiliazione prettamente tecnica e non commerciale, finalizzata all'esclusiva valorizzazione dei nostri giovani atleti e loro istruttori; siamo fermamente convinti che le politiche di gemellaggio con squadre professionistiche, non siano assolutamente false chimere, e se gestite come si deve, non generano illusioni pericolose nelle famiglie e nei ragazzi, come invece altri sostengono. Novità importanti ci saranno anche a livello di C.A.S. (Centro Avviamento allo Sport), sia per la sede centrale di Castelnuovo Garfagnana, sia per la sede distaccata di Gallicano”.

Al momento non ci vengono forniti nominativi ma Dini sottolinea che tutte le “caselle” stanno andando al loro posto e a breve saranno resi noti gli organigrammi.