L’U.S. Castelnuovo apre le porte: "Diventa socio!"

Altri articoli in Sport

martedì, 9 giugno 2020, 13:51

La società, nonostante il lockdown, non è rimasta ferma ed è al lavoro per costruzione degli organici della prossima stagione. Il primo annuncio è, in realtà, un doppio annuncio, con la conferma di Simone Vanni nel ruolo di direttore sportivo e di Michele Biggeri come allenatore della prima squadra

lunedì, 8 giugno 2020, 18:48

Ancora non ci sono comunicati ufficiali da parte degli organi federali riguardo agli esiti sulle classifiche dilettantistiche della stagione passata e, eventualmente, in merito a qualche idea per una futura ripartenza. Intanto le squadre dilettantistiche, per forza di cose, si stanno iniziando a muovere in ottica calciomercato

domenica, 7 giugno 2020, 12:14

In seguito alle decisioni dell'UISP Nazionale dell'11 maggio scorso, anche la Delegazione della Garfagnana non può che dichiarare conclusa la stagione 2019/20. I titoli relativi alla stagione annullata non verranno assegnati

sabato, 6 giugno 2020, 16:34

Il Covid-19 ha decisamente rallentato l’attività di tutto il mondo sportivo ma c’è chi, come nel caso del Golf Club Garfagnana, è pronto a tornare alla classica quotidianità rispettando naturalmente tutte le adeguate precauzioni

venerdì, 5 giugno 2020, 12:10

Sicuramente al di sopra delle aspettative il ritorno in prima categoria del Molazzana che, dopo una partenza rallentata, si è imposto nel girone A di tale categoria guadagnandosi una salvezza diretta che, a meno sei partite dalla fine, sembrava molto realizzabile

mercoledì, 3 giugno 2020, 17:18

Un altro successo targato GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è stato l'evento "Diecimila d'Italia". Luca Tocco e Marco Mazzei, atleti della squadra del presidente Graziano Poli, hanno preparato questo avvenimento martedì 2 giugno con il format attuale ormai consolidat