Molazzana, Compagnone confermato. Biagioni: "Questi i nostri obbiettivi per rinforzarci"

venerdì, 5 giugno 2020, 12:10

di lorenzo fiori

Sicuramente al di sopra delle aspettative il ritorno in prima categoria del Molazzana che, dopo una partenza rallentata, si è imposto nel girone A di tale categoria guadagnandosi una salvezza diretta che, a meno sei partite dalla fine, sembrava molto realizzabile. Determinante il fattore campo visto che i garfagnini, in un'ipotetica classifica solo con partite casalinghe, risulterebbero al quarto posto con 23 punti su i 30 totali ottenuti.

Tutta la società si è espressa davvero soddisfatta e felice per il percorso svolto dal mister Daniele Compagnone, alla sua prima vera esperienza in categoria, così da confermarlo per il prossimo campionato all'unanimità.

Di seguito riportiamo le parole del direttore sportivo Alessio Biagioni:

"Mi fidavo molto delle capacità di Compagnone -esordisce il DS- e sapevo che avremmo affrontato il nostro cammino nel modo giusto coronando i nostri principali obbiettivi."

"Il nostro attuale proposito è quello di confermare la totalità della rosa -continua Alessio- rinforzandola con inserimenti mirati. Avremmo bisogno di un centravanti puro per sfruttare le caratteristiche del nostro campo e di un esterno da categoria per sostituire il nostro capocannoniere Alessandro Angelini che ha deciso di andare negli amatori dei Gatti Randagi. Sull'aspetto fuori quota momentaneamente siamo al completo."

"Riguardo alla prossima stagione sportiva -prosegue Biagioni- la speranza sarebbe quella di ripartire i primi di ottobre. In tutti i casi credo che la federazione dovrebbe dare delle date certe per la ripartenza in modo che le società si possono organizzare ovviamente nel rispetto dell'evoluzione pandemica."

"Sul lato economico -conclude Alessio Biagioni- la situazione è preoccupante in generale. Pertanto le nostre piccole realtà, che si bastavano su sponsor locali, si troveranno ineluttabilmente in difficoltà. Penso che in questa terribile situazione l'ambiente e l'armonia che hai saputo costruire negli anni avranno un importanza fondamentale per i ragazzi visto che le criticità economiche saranno all'ordine del giorno per quasi tutte le squadre."