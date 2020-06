Molazzana scatenato: preso bomber Balducci

Altri articoli in Sport

sabato, 27 giugno 2020, 15:26

Nome nuovo per la panchina del Borgo a Mozzano, che si appresta a partecipare al campionato di Seconda Categoria. La società borghigiana ha infatti annunciato il nome di Francesco Piercecchi, esperto allenatore della zona, nonché ex attaccante di buon livello di tante società della Valle

sabato, 27 giugno 2020, 13:50

Dopo un lungo stop forzato a causa del Coronavirus, riparte alla grande il “Centro Ippico La Casina”, in gara al centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera, nei giorni 19-21 giugno, impegnata nella Coppa Toscana di Salto di ostacoli

venerdì, 26 giugno 2020, 16:06

Una fase inaugurale alla quale seguiranno gli appuntamenti più attesi: la Coppa Città di Lucca, la Coppa Ville Lucchesi ed il Rally del Ciocco. Otto appuntamenti dedicati alle vetture moderne e quattro riservati alle "storiche", con la conclusione sulle strade del "Ciocchetto"

venerdì, 26 giugno 2020, 14:32

Cambio di panchina in casa Virtus Robur Castelnuovo, militante in terza categoria, dove Simone Parmigiani lascia l'incarico per motivi esclusivamente lavorativi ma resterà nell'ambiente in veste dirigenziale

venerdì, 26 giugno 2020, 12:49

La tennista di Bagni di Lucca fatica non poco per riuscire a superare il turno (ottavi di finale) agli Assoluti italiani di Todi: alla fine, grazie ad una splendda rimonta, si impone sulla Paoletti e accede ai quarti

venerdì, 26 giugno 2020, 09:54

Il giovane lucchese scalpita per riprendere l'attività post epidemia e il 3-4 luglio, al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing, sarà al via del rally del Casentino, la prima gara in programma dopo la chiusura dovuta al Covid-19