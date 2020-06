Sport



Paolini e Pieri al via ai campionati italiani di tennis

sabato, 20 giugno 2020, 12:41

di giuseppe bini

Le tenniste di Bagni di Lucca sono tra le 16 atlete che si contendono gli assoluti italiani di tennis, in programma da oggi (sabato 20) a domenica 28 giugno al Tennis Club Todi.



La competizione che incoronerà i nuovi campioni italiani torna dopo ben 16 anni di stop, e segna di fatto il ritorno alle competizioni ne post Coronavirus. Nell'antichissima storia del torneo si ricordano i trionfi di campioni come Barazzutti, Panatta, Schiavone e Lea Pericoli.



La favoritissima in campo femminile è senza dubbio Jasmine Paolini, prima nel seeding con il suo numero 95 nella classifica wta: la tennista della cittadina termal ha espresso nei giorni scorsi la sua voglia di tornare alle gare sulla sua pagina ufficiale facebook: "Finalmente al via i Campionati Italiani Assoluti. Ci sarò e non vedo l’ora di tornare a calpestare la terra rossa".



Il sorteggio dei tabelloni h amesso Jasmine nel primo turno di fronte alla wild card Matilde Paoletti, mentre la seconda testa di serie Martina Trevisan sfiderà Cristiana Ferrando.



Ma gli abitanti della cittadina termale in questa competizione dovranno raddoppiare il proprio tifo, in quanto in gara ci sarà anche un'altra loro concittadina, Jessica Pieri, entrata nel tabellone principale grazie alla propria classifica, e che debutterà contro una tennista proveniente dalle classificazioni.