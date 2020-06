Sport



Prima Categoria, i Diavoli Neri Gorfigliano ripartono da mister Cassettai e molte conferme

sabato, 20 giugno 2020, 15:40

di michele masotti

La parola d’ordine in casa Diavoli Neri Gorfigliano per la stagione 2020-2021, la quarta di fila in Prima Categoria, è continuità. Il club dell’alta Garfagnana ha infatti annunciato la conferma di mister Alessandro Cassettai. Per il giovane tecnico potrà contare, altra novità importante, sul blocco storico della rosa, deciso a rimanere in questo club nonostante un contenimento dei costi, aspetto con cui dovranno fare i conti tutte le società sportive non solo della zona. Un chiaro segnale che dimostra l’attaccamento verso questi colori e come la società garfagnina abbia lavorato nella maniera corretta in questi anni.

Gli uomini mercati dei Diavoli Neri, con in testa il direttore sportivo Ivano Orsi, stanno lavorando su quei rinforzi che servono per puntellare una già buona rosa, ma che nel passato campionato è stato colpito da molta sfortuna palesatasi sotto le sembianze di molti infortuni. Guai fisici determinanti per condizionare il rendimento dei Diavoli Neri che comunque, classifica alla mano, avrebbero conquistato la salvezza sul campo prima della decisione della Figc Toscana di bloccare le retrocessioni dalla Promozione alla Seconda Categoria.

“A nome della società posso dire che ci ha fatto molto piacere la scelta dei ragazzi di rimanere in blocco a Gorfigliano.” – esordisce Orsi- “Al momento stiamo lavorando sulla conferma di un giocatore il cui cartellino non è di nostra proprietà. Reputiamo che questa sia una buona base per ricominciare. Non era scontato che elementi importanti e molto richiesti come Monaco e Ceccarelli, per di più provenienti da un’altra provincia, rimanessero con noi.” In mezzo al campo giostrerà ancora l’ex Castelnuovo Pennucci, così come vestiranno sempre la maglia dei “black devils” i vari Gianluca Cassettai, Crudeli, Morelli, Micchi solo per citarne alcuni.

Sul mercato in entrata il direttore sportivo ha già le idee chiare. “Abbiamo diverse trattative in ballo che speriamo di concludere positivamente.” – rivela Orsi- “Stiamo cercando inserire nella rosa due difensori, un centrocampista e un portiere che possa affiancare il riconfermato Carvajal.”

Nella prossima Prima Categoria saranno tre le formazioni garfagnine ai nastri di partenza, con l’ambiziosa matricola Vagli, vincitrice del girone C della Seconda Categoria, che si unirà ai Diavoli Neri Gorfigliano e al Molazzana.