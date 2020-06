Sport



Primi colpi di mercato per River Pieve e Pieve Fosciana

lunedì, 29 giugno 2020, 17:15

di michele masotti

Entra nel vivo la campagna acquisti di River Pieve e Pieve Fosciana, formazioni che nella prossima stagione parteciperanno rispettivamente ai campionati di Eccellenza e Promozione. I “millionarios” della Garfagnana hanno prelevato propri dai cugini Odoardo Giusti, duttile giocatore offensivo classe 1994, mentre il team di Francesco Fiori ha perfezionati tre acquisti griffati dai neo direttori sportivi Andrea Biagioni e Michele Giuntini.

Per il primo campionato in Eccellenza, dove troverà il Castelnuovo, della sua storia il River ha optato, innanzitutto, per la conferma dei vari Francesco Satti, Damiano Fontana, Giacomo Cecchini e Simone Filippi, elementi importati nello scacchiere tattico di Edoardo Micchi. Dovrebbe far parte nuovamente della rosa biancorossa anche il portiere Decanini, classe 2000 e la seconda punta classe 2001 Morelli, una delle rivelazioni della scorsa stagione, per una pattuglia di under (in Ecellenza le quote saranno proprio i classe 2000, 2001 e 2002) nella quale dovrebbe trovare nuovamente spazio anche il classe 2001 Riccardo Fanani. Gli uomini mercato biancorosso sono ancora al lavoro per valutare la conferma dei viareggini Petracci, miglior marcatore dei suoi, Benassi, Monopoli e Morelli. Il direttore sportivo Antonio Nelli, come detto, ha completato l’ingaggio di Odoardo Giusti, elemento in grado ricoprire tutti i ruoli dalla trequarti in avanti. L’ex giocatore del Pieve Fosciana, club nel quale ha militato nelle ultime cinque stagioni, è stato spesso e volentieri utilizzato come “falso nueve” dimostrando di avere una certa confidenza con il gol. Novità anche nello staff tecnico dove Luca Davini, per tanti anni capitano dei “millionarios”, ricoprirà il ruolo di vice allenatore.

Sono undici, al momento, le conferme in casa Pieve Fosciana. Vestiranno ancora la maglia biancorossa i senatori Tommaso Regoli, Davide Lucchesi, Corrado Dini, Umberto Barsanti, Leonardo Pieri, Daniele Babboni, Alessio Teani, i terzini classe 1999 Andrea Angelini, Gioele Giusti e gli under Samuele Parmigiani Tommaso Motroni. Dal Castelnuovo sono arrivati il baby, classe 2000, Adugna Bachini, che vanta trascorsi nei settori giovanili di Lucchese e Spezia, ed il centrocampista centrale Alessandro Turri. In attacco arriva, dopo le tre proficue stagioni condite da due promozioni con il Vagli, Sasha Remaschi, esterno offensivo classe 1994 uno specialista dei calci piazzati. Il giocatore di Ghivizzano, cresciuto nei settori giovanili di Tau Calcio e Margine Coperta, prenderà il posto del partente Antonhy Alfredini, dato da radiomercato in procinto di ritornare a Castelnuovo.