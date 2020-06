Sport



Promozione, Francesco Fiori torna sulla panchina del Pieve Fosciana: “Una scelta di cuore”

lunedì, 15 giugno 2020, 10:17

di michele masotti

Cambio di guida tecnica al Pieve Fosciana, compagine che si appresta a disputare la sua terza stagione consecutiva in Promozione. Stefano Fracassi non sarà più l’allenatore dei biancorossi mentre il direttore sportivo Roberto Bacci ha rassegnato le proprie dimissioni come annunciato dal club. Il nuovo mister sarà Francesco Fiori, che ritorna così al “Guido Angelini” dopo la proficua stagione vissuta con gli Esordienti A del Castelnuovo. Proprio con l’ex mediano gialloblù il sodalizio del presidente Giuseppe Piagentini aveva vissuto quattro annate di altissimo livello, con capitan Biagioni e compagni stabilmente in zona play-off, culminate nel biennio conclusivo (dal 2017 al 2019) con annesso approdo in Promozione e successivamente la disputa degli spareggi per approdare in Eccellenza.

In vista di un campionato che si preannuncia particolare, si parla infatti di un formato modificato con quattro gironi da 14 anziché i canonici tre da 16 squadre, l’ambiente pievarino riabbraccia così un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, capace di fare bene alla guida di una formazione giovanile. Non è un caso che cinque elementi classe 2007 di quel Castelnuovo dovrebbe approdare in un settore giovanile professionistico nella stagione 2020-2021.

“Sono contento di tornare sulla panchina del Pieve Fosciana, a tutti gli effetti una mia seconda casa alla luce del rapporto instaurato con i dirigenti, i giocatori e tutto l’ambiente. Sinceramente non mi aspettavo questa chiamata.” – ha esordito Fiori- “Questa è stata una scelta dettata dal cuore. Lo scorso anno avevo bisogno di staccare dopo quattro anni ricchi di soddisfazione. Spero di mantenere lo storico gruppo di giocatori con cui ho avuto modo di lavorare nelle precedenti stagioni.”

Fiori rivolge parole importanti anche per il Castelnuovo, club del quale è stato una bandiera in campo, e a tutto lo staff dirigenziale. “Ringrazio la società gialloblù, tra cui il direttore Massimiliano Franchi, per avermi dato l’opportunità di allenare nel settore giovanile svolgendo, a mio avviso, un buon lavoro visto che diversi ragazzi del 2007 potrebbero passare verso lidi professionistici.”- ha concluso l’ex tecnico del Coreglia- “Mando un abbraccio alla squadra, cogliendo l’occasione per elogiare anche i dirigenti accompagnatori degli Esordienti A Bechelli, Corrieri e Lenzi. È stata un’esperienza che mi ha arricchito a livello umano.”