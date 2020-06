Rudy Michelini risponde "presente" alla chiamata Tricolore: al via del Campionato Italiano Rally Asfalto su Volkswagen Polo R5

Altri articoli in Sport

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:12

Al nono posto della classifica di tutti i tempi per quanto riguarda le presenze in campionato, 254 caps conditi da sei gol, Francesco Fiori occupa un ruolo di primo piano nella storia dell’Us Castelnuovo

martedì, 23 giugno 2020, 23:13

Dopo la riconferma pressoché totale dei giocatori, eccetto Alessandro Angelini diretto negli amatori dei Gatti Randagi, arriva il primo colpo del Molazzana (militante in prima categoria) del mister Compagnone sempre coadiuvato dal direttore sportivo Biagioni

lunedì, 22 giugno 2020, 08:11

Nonostante la lunga pandemia per il Covid, arrivata l’ufficialità della LND della classifica finale e quindi la salvezza ottenuta meritatamente sul campo dal Barga, la società azzurra è da diverse settimane che sta lavorando per prepararsi al meglio per la nuova stagione 2020 2021 che con ogni probabilità ripartirà verso...

sabato, 20 giugno 2020, 23:50

Sancita dal comunicato della Lnd la permanenza del GhivizzanoBorgo in Serie D, i “colchoneros” della Media Valle hanno iniziato a porre le basi per il futuro del proprio settore giovanile con la presentazione del nuovo direttore sportivo Massimiliano Franchi

sabato, 20 giugno 2020, 15:40

La parola d’ordine in casa Diavoli Neri Gorfigliano per la stagione 2020-2021, la quarta di fila in Prima Categoria, è continuità. Il club dell’alta Garfagnana ha infatti annunciato la conferma di mister Alessandro Cassettai

sabato, 20 giugno 2020, 12:41

Le tenniste di Bagni di Lucca sono tra le 16 atlete che si contendono gli assoluti italiani di tennis, in programma da oggi (sabato 20) a domenica 28 giugno al Tennis Club Todi