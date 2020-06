Simone Nelli torna a Molazzana: scelta di cuore

Altri articoli in Sport

lunedì, 22 giugno 2020, 08:11

Nonostante la lunga pandemia per il Covid, arrivata l’ufficialità della LND della classifica finale e quindi la salvezza ottenuta meritatamente sul campo dal Barga, la società azzurra è da diverse settimane che sta lavorando per prepararsi al meglio per la nuova stagione 2020 2021 che con ogni probabilità ripartirà verso...

sabato, 20 giugno 2020, 23:50

Sancita dal comunicato della Lnd la permanenza del GhivizzanoBorgo in Serie D, i “colchoneros” della Media Valle hanno iniziato a porre le basi per il futuro del proprio settore giovanile con la presentazione del nuovo direttore sportivo Massimiliano Franchi

sabato, 20 giugno 2020, 15:40

La parola d’ordine in casa Diavoli Neri Gorfigliano per la stagione 2020-2021, la quarta di fila in Prima Categoria, è continuità. Il club dell’alta Garfagnana ha infatti annunciato la conferma di mister Alessandro Cassettai

sabato, 20 giugno 2020, 12:41

Le tenniste di Bagni di Lucca sono tra le 16 atlete che si contendono gli assoluti italiani di tennis, in programma da oggi (sabato 20) a domenica 28 giugno al Tennis Club Todi

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:20

Franchi verrà presentato alla stampa nel corso di una conferenza in programma sabato 20 giugno alle ore 11 presso il bar Flamingo di Gallicano

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:23

C'è tempo fino a domani (18 giugno) per iscriversi al Test Rally che si svolgerà sabato 20 giugno dalle 9 alle 18 alla tenuta Il Ciocco (Barga). La prova, organizzata da Aci Lucca insieme con Aci Sport e OSE, Organization Sport Events, è il primo evento sportivo dopo il lockdown