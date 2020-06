Sport



Sugli scudi tre giovani allieve del centro ippico di Filicaia

sabato, 27 giugno 2020, 13:50

Dopo un lungo stop forzato a causa del Coronavirus, riparte alla grande il “Centro Ippico La Casina”, in gara al centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera, nei giorni 19-21 giugno, impegnata nella Coppa Toscana di Salto di ostacoli.



Tre giovani allieve del Centro Ippico “La Casina” con sede a Filicaia in Garfagnana, sono intervenute alla competizione accompagnate da loro istruttore Alessandro Lazzurri. Si tratta di Sofia Gervasoni, Marta Micchi e Martina Pieroni. Ha conseguito per la Coppa Toscana, categoria L40, il primo posto ex equo nei due giorni di gara l’atleta Sofia Gervasoni; 1° posto anche per Marta Micchi, durante il secondo giorno di gara, entrambe di anni 9; per l’atleta Martina Pieroni di 21 anni prima exequo sabato nella categoria L80 ed L90, e prima assoluta domenica nella categoria L90 a tempo.



"I nostri complimenti alle giovani atlete per l’ottima prestazione e un grande in bocca al lupo per le prossime gare" il commento del centro.