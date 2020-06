Tutto pronto per un’edizione speciale della “Scalata Castiglione Garfagnana - San Pellegrino in Alpe”

Altri articoli in Sport

giovedì, 11 giugno 2020, 21:47

Cala finalmente il sipario sulla stagione agonistica del calcio dilettantistico nazionale e di conseguenza regionale, con il consiglio federale della LND, tenutosi quest’oggi a Roma. Diverse le società della nostra provincia che sono rimaste con l’orecchio teso in attesa di notizie confortanti

martedì, 9 giugno 2020, 13:51

La società, nonostante il lockdown, non è rimasta ferma ed è al lavoro per costruzione degli organici della prossima stagione. Il primo annuncio è, in realtà, un doppio annuncio, con la conferma di Simone Vanni nel ruolo di direttore sportivo e di Michele Biggeri come allenatore della prima squadra

martedì, 9 giugno 2020, 11:06

Hai sempre seguito i colori gialloblu dall’esterno e vorresti entrare a far parte attivamente della società della gloriosa Unione Sportive? Hai competenze e/o risorse che vorresti mettere a disposizione di un progetto sportivo per il bene del Castelnuovo e di tanti giovani? Diventa socio dell’U.S. Castelnuovo!

lunedì, 8 giugno 2020, 18:48

Ancora non ci sono comunicati ufficiali da parte degli organi federali riguardo agli esiti sulle classifiche dilettantistiche della stagione passata e, eventualmente, in merito a qualche idea per una futura ripartenza. Intanto le squadre dilettantistiche, per forza di cose, si stanno iniziando a muovere in ottica calciomercato

domenica, 7 giugno 2020, 12:14

In seguito alle decisioni dell'UISP Nazionale dell'11 maggio scorso, anche la Delegazione della Garfagnana non può che dichiarare conclusa la stagione 2019/20. I titoli relativi alla stagione annullata non verranno assegnati

sabato, 6 giugno 2020, 16:34

Il Covid-19 ha decisamente rallentato l’attività di tutto il mondo sportivo ma c’è chi, come nel caso del Golf Club Garfagnana, è pronto a tornare alla classica quotidianità rispettando naturalmente tutte le adeguate precauzioni