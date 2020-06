Sport



Uisp Garfagnana, stagione annullata: partono le iscrizioni per il prossimo campionato

domenica, 7 giugno 2020, 12:14

di simone pierotti

In seguito alle decisioni dell'UISP Nazionale dell'11 maggio scorso, anche la Delegazione della Garfagnana non può che dichiarare conclusa la stagione 2019/20. I titoli relativi alla stagione annullata non verranno assegnati.

La segreteria comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni alla stagione 2020/2021 ma con tutte le incognite del caso.

“Ciascuno di noi – ci riferiscono i responsabili - spera di poter tornare quanto prima a giocare senza eccessive limitazioni, ma la cosa non dipende da noi ed è totalmente fuori dal nostro controllo. Al momento possiamo solo ipotizzare una ripresa nell'autunno ma, com'è ovvio a tutti, nell'attuale situazione non possiamo precisare né date né struttura del torneo”.

Al momento si invitano le società interessate ad iscriversi a mezzo mail o fax, ovviamente, stante la situazione, senza impegno, entro il 31/08/2020.