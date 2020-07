Sport



Altri due acquisti in casa GhiviBorgo: presi l'ex Lucchese Santeramo e Manfredi

sabato, 18 luglio 2020, 14:34

di michele masotti

Prosegue a ritmo spedito, tra conferme e volti nuovi, la ristrutturazione della rosa 2020-2021 di un GhivizzanoBorgo che si appresta a disputare il suo sesto torneo consecutivo in Serie D. Il direttore sportivo Luca Pacitto ha, infatti, messo nero su bianco sia il rinnovo dei tesseramenti, peraltro già nell’aria da diverse settimane, di Nottoli e Bertolini che l’ingaggio del baby classe 2002 Nicola Manfredi e del difensore centrale Salvatore Santeramo.

Rino Lavezzini potrà nuovamente contare su due punti fermi del suo GhiviBorgo, protagonisti del positivo momento di stagione primo dello stop definitivo dettato dall’emergenza Covid-19. Edoardo Nottoli, inoltre, sarà sempre considerato una quota visto che si tratta di un classe 1999, capace di mettere in mostra ottime qualità tecniche in questa categoria. Nonostante qualche sirena proveniente dalla Serie C, il mediano Daniele Bartolini ha nuovamente sposato il progetto tecnico dei “colchoneros” della Media Valle. Spostando l’attenzione sui volti nuovi, che vanno a sommarsi alla punta Andreotti e al difensore Cianci, i dirigenti biancorossi hanno puntato su Nicola Manfredi, interessante laterale destro uno dei pochi a salvarsi dalla disastrosa stagione in Eccellenza della Virtus Viareggio, da una settimana diventata Virtus Marina di Massa. Un rinforzo che va così ad ampliare il ventaglio delle scelte nel pacchetto degli under.

Cresciuto nel vivaio del Bari, per il classe 1995 Salvatore Santeramo quella con la maglia biancorossa sarà la terza esperienza in squadre della nostra provincia dopo quelle maturate con Lucchese (12 partite in C nella stagione 2014-2015) e Tau Calcio nella prima parte della passata stagione, conclusa poi, sempre in Eccellenza, con i veneti del Vigasio. Montecatini, Nocerina, Cavese, Bastia Umbra e Matelica sono state le altre maglie indossate dal giocatore pugliese in D. Impiegato da alcuni anni a questa parte come difensore centrale Santeramo nasce, calcisticamente parlando, come mediano. Una certa duttilità tattica che potrebbe essere sfruttata da Lavezzini, tecnico di lungo corso.