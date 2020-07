Sport



Atletica barghigiana sugli scudi a Firenze

sabato, 11 luglio 2020, 21:31

Ottimo rientro in campo per l'atletica barghigiana della Virtus Lucca, con una pioggia di personali nello stadio Ridolfi di Firenze per più della metà degli atleti: andando in ordine, il primo a gareggiare è stato Jacopo Rossi che nel lancio del disco ha portato il suo miglior risultato a 29.70, seguito da Idea Pieroni nel salto in alto che ha stravinto la gara con la misura non indifferente di 184 cm. Sempre nel disco, Viola Pieroni conquista la misura di 36.61 mt, seguita dalla lucchese Asia Salerno con 35.94 e Veronica Biagioni con 26.70, al grande rientro dopo cinque anni. Negli 800 metri, personale sia per Clarice Gigli con 2.23:91 e per Davide Bertoli 2.16:17.



V. P.