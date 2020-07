Sport



Biagioni, Bacci, Alfredini e Galloni nel motore di un Castelnuovo giovane e “made in Garfagnana”

martedì, 7 luglio 2020, 22:24

di simone pierotti

E’ un Castelnuovo giovane e praticamente garfagnino al 100% quello che si appresta ad affrontare (quando sarà possibile) il campionato di Eccellenza. Un progetto intrapreso lo scorso anno, portato avanti con convinzione ed oggi divenuto una realtà. Un gruppo “made in Garfagnana” a partire dall’allenatore Michele Biggeri, castelnuovese d.o.c., supportato dal giovane Matteo Pieroni. Il d.s. Simone Vanni si è mosso con anticipo e ha lavorato sulla conferma dei giocatori più esperti, come il capitano Diego Pieroni, Inglese e Biagioni, seguiti da quelli, se pur giovani anagraficamente, sono ormai perni della squadra gialloblu, come Da Prato, Casci, El Hadoui. Confermati i due attaccanti Piacentini e Ghafouri, dopo la positiva stagione passata. Novità nel reparto difensivo, con i ritorni in gialloblu di Riccardo Biagioni e Lorenzo Bacci, provenienti dal Pieve Fosciana.

Grosse novità anche in attacco con il ritorno di Anthony Alfredini (Pieve Fosciana) e l’ingaggio, chiuso proprio in giornata, del giovane e promettente Sebastiano Galloni, classe 2000. Il centravanti, che vive a Carrara, è cresciuto nei settori giovanili di Spezia e Carrarese, si è poi distinto nel Seravezza dove ha esordito a 17 anni in Serie D, collezionando diverse presenze e vincendo la classifica cannonieri nel campionato Juniores Nazionale.

Confermati poi i giovani portieri Pili e Farioli, i 2001 Giusti e Marganti, già protagonisti di tante gare in Eccellenza, più i vari giovani di belle speranze già nel giro della prima squadra, Telloli, Galletti, Morelli, Tortelli, Bertucci. Non solo, perché altri giovani, che saranno comunicati in seguito, saranno aggregati al gruppo della prima squadra.

Luciano Pili (2001), Gianluca Farioli (2002), Riccardo Biagioni (86), Diego Pieroni (94), Francesco Inglese (89), Lorenzo Bacci (92), Gabriel Giusti (2001), Dennis Telloli (2002), Igor Da Prato (98)

Lorenzo Biagioni (94), Marcos Tortelli (2002), Giacomo Marganti (2001), Edoardo Valiensi (2002), Paolo Galletti (2000), Casci Niccolò (98), Amine El Hadoui (2000), Elia Bertucci (2001), Ghafouri Reda (96), Alex Morelli (2002), Francesco Piacentini (96), Anthony Alfredini (96), Sebastiano Galloni (2000)