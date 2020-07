Sport



Bravi a Castiglione, Chiriacó a Coreglia: le prime novità in terza categoria

martedì, 7 luglio 2020, 14:01

di lorenzo fiori

Estate movimentata anche per quanto riguarda la terza categoria dove, grazie a tanta passione ed al consueto lavoro certosino dei vari dirigenti, le squadre stanno iniziando ad infiammare il calciomercato.

Partiamo con elencare le prime nuove notizie iniziando dalla matricola Filicaia Diavoli Rossi che si appresta a vivere il suo secondo campionato in FIGC. Confermatissimo mister Giancarlo Telloli, sempre coadiuvato da Gianfranco Grassi e Silvio Lorenzetti, che a malincuore dovranno dire addio ai giocatori Cristian Rossi (difensore), Riccardo Orsetti (portiere) ed Alessio Muccini (attaccante): il primo diretto a Gallicano, il secondo ai Diavoli Neri Gorfigliano mentre il terzo a Vagli. Ai tre ragazzi va il ringraziamento da parte di tutta la realtà per l'anno passato insieme.

In entrata ufficiali gli acquisti del difensore Paolo Satti e del centrocampista Luca Buriani dagli amatori del Camporgiano.

L'obbiettivo è ora quello di rinforzare il reparto arretrato e quello offensivo.

Quattro acquisti, invece, per l'Atletico Castiglione: si tratta degli attaccanti Edoardo Bravi (nella foto) e Severiano Salotti entrambi dalla New Team, dell'attaccante Yari Da Prato proveniente dagli amatori Avvoltoi della Polle ed in conclusione il difensore Simone Andreucci dal Baston Villa. Volto nuovo anche nello staff tecnico dove ci sarà Denis Monti, ex portiere conosciuto in tutta la zona, nel ruolo appunto di preparatore dei portieri. In uscita segnaliamo Gianlorenzo Mori tornato a Vagli, Claudiu Cristea e Davide Piagentini che rimarrà da dirigente ma giocherà negli amatori del Cerageto Mojito.

La panchina ricordiamo che sarà guidata dal nuovo allenatore Roberto Rossi che va a sostituire Andrea Satti.

Attivo anche il Coreglia del nuovo mister Roberto De Luca (al posto di Luigi Caiaffa) capace di piazzare quattro colpi: si tratta del difensore Fabio Romiti dal Fornaci, del jolly Stefano Santini ex Cutigliano (un ritorno per lui), del difensore Michele Cuccu ed infine dell'attaccante Damiano Chiriacó dal Fornaci.

Tra le uscite, invece, smette Costantino Cavani che rimarrà nell'ambiente ma sarà impegnato come allenatore tra le giovanili del Castelnuovo Garfagnana con i giovanissimi A del 2006.

Diverse le news anche in casa Fornaci dove si sederà in panchina il portiere Daniele Giannecchini, che sostituisce Enrico Lemmi, utile però anche come dodicesimo uomo.

In entrata definito momentaneamente soltanto l'acquisto di Riccardo Taddei (giovane terzino ex Gallicano). In uscita ad oggi, già citati precedentemente, Fabio Romiti e Damiano Chiriacó.

Come già annunciato, nuovo mister anche nella Virtus Robur Castelnuovo che sarà guidata da Mauro Davide Tognetti, visti i problemi lavorativi per l'ex Riccardo Parmigiani che farà comunque parte del gruppo dirigenti. Tantissime le conferme fra i giocatori tra le quali anche pezzi pregiati come Alpha, Awudu e Hudu richiesti da categorie superiori.

Concludiamo con il Piazza 55 che, per la panchina, ha trovato l'accordo con Andrea Satti ex Atletico Castiglione, Sillicagnana, River Pieve e New Team che, quindi, sarà il nuovo allenatore sostituendo Roberto De Luca. Già trovato il nuovo numero uno che sarà Sebastian Nelli dal Gallicano. La società sta cercando di ultimare le conferme e di rinforzare la rosa. Tra le uscite ufficiali al momento ci sono il difensore Nicola Magazzini (approdato alla New Team) ed il portiere Matteo Pancetti.