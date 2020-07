Chiti si prende la virtual Castiglione-San Pellegrino, domenica la giornata finale

Altri articoli in Sport

lunedì, 6 luglio 2020, 16:02

Il giovane di Bagni di Lucca, partito in gara a Bibbiena (Arezzo) con il solo obiettivo di smaltire il lungo periodo di stop e di svolgere un test in vista dell'avvio tricolore di Roma tra tre settimane, è rimasto appagato delle indicazioni ricevute

venerdì, 3 luglio 2020, 21:09

A meno di un mese dalla promozione in serie C nazionale, dopo la schiacciante vittoria del campionato con 35 punti e solo cinque partite alla fine dopo l'ultima del primo marzo, il Filecchio Calcio Femminile torna ad allenarsi sul campo: piccoli gruppi, ma un ottimo inizio per una squadra che...

venerdì, 3 luglio 2020, 20:32

Giovedì 16 sarà la volta di Idea Pieroni, la sei volte campionessa italiana di salto in alto che ha avuto da poco la conferma della convocazione al meeting nazionale assoluto di Savona

venerdì, 3 luglio 2020, 14:56

Altra grande opportunità per il garfagnino DOC Nicoló Micchi, residente nel comune di Camporgiano e classe 1998, che dopo le esperienze in serie D con Ghiviborgo e San Gemignano e, dopo l'ultima stagione in eccellenza a Poggibonsi (otto reti siglate), ha deciso di approdare nella Sangiovannese militante in D

venerdì, 3 luglio 2020, 14:13

Iniziano ad arrivare i primi movimenti di calciomercato anche in seconda categoria dove il New Team, dopo la vittoria del campionato di terza categoria, si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova, e storica, esperienza sempre capitanati dal direttore sportivo Alessandro Donati e dal mister Antonio Landucci

venerdì, 3 luglio 2020, 07:37

Indisponibile la palestra delle scuole medie di Fornaci di Barga, la società barghigiana ha saputo cogliere, anche grazie alla sensibilità e disponibilità dell'amministrazione comunale, l'opportunità di svolgere le proprie sedute di allenamento, nel pieno rispetto del protocollo FIPAV attualmente in vigore, presso il Campo Rosso