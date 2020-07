Debutto post-Covid per tre atleti della Valle

Altri articoli in Sport

venerdì, 3 luglio 2020, 21:09

A meno di un mese dalla promozione in serie C nazionale, dopo la schiacciante vittoria del campionato con 35 punti e solo cinque partite alla fine dopo l'ultima del primo marzo, il Filecchio Calcio Femminile torna ad allenarsi sul campo: piccoli gruppi, ma un ottimo inizio per una squadra che...

venerdì, 3 luglio 2020, 14:56

Altra grande opportunità per il garfagnino DOC Nicoló Micchi, residente nel comune di Camporgiano e classe 1998, che dopo le esperienze in serie D con Ghiviborgo e San Gemignano e, dopo l'ultima stagione in eccellenza a Poggibonsi (otto reti siglate), ha deciso di approdare nella Sangiovannese militante in D

venerdì, 3 luglio 2020, 14:13

Iniziano ad arrivare i primi movimenti di calciomercato anche in seconda categoria dove il New Team, dopo la vittoria del campionato di terza categoria, si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova, e storica, esperienza sempre capitanati dal direttore sportivo Alessandro Donati e dal mister Antonio Landucci

venerdì, 3 luglio 2020, 07:37

Indisponibile la palestra delle scuole medie di Fornaci di Barga, la società barghigiana ha saputo cogliere, anche grazie alla sensibilità e disponibilità dell'amministrazione comunale, l'opportunità di svolgere le proprie sedute di allenamento, nel pieno rispetto del protocollo FIPAV attualmente in vigore, presso il Campo Rosso

giovedì, 2 luglio 2020, 17:58

Come l'estate, ed il caldo, anche il calciomercato dilettantistico sta entrando sempre di più nel vivo con le società che, nonostante le varie difficoltà economiche e non, stanno cercando con tanta passione di proseguire il cammino intrapreso

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:40

Ad Eupremio Carruezzo sulla panchina della Berretti e Nazareno Tarantino, futuro allenatore degli esordienti rossoneri, possiamo anticipare che guiderà i Giovanissimi Nazionali (anno 2006) Giacomo Nincheri, ex terzino di Castelnuovo, Livorno, Carrarese, Prato, Spezia e Varese