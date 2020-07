Sport



Eccellenza, sarà il “Nobili” di Piazza al Serchio la nuova casa del River Pieve

lunedì, 13 luglio 2020, 14:56

di michele masotti

In casa River Pieve le novità per lo storico debutto in Eccellenza non sono limitate esclusivamente all’aspetto tecnico. Grazie al raggiungimento di un accordo con l’Asd Piazza al Serchio e la locale amministrazione comunale, i “millionarios” della Garfagnana disputeranno i match interni della prossima stagione allo stadio “Nobili”. Sinergia tra River e Piazza che si estende anche nel settore Juniores provinciale, allestita per la prima volta dalla società del presidente Canozzi grazie ad un blocco di ragazzi ex Piazza.

Formazione che sarà allenata da Fabrizio Adami, fino alla passata stagione vice allenatore di Edoardo Micchi. Grande soddisfazione per questa scelta è stata espressa dal vice sindaco di Piazza al Serchio Luca Cardosi che ha così commentato: “Comunichiamo con grande orgoglio che abbiamo concluso l’accordo con River Pieve per la stagione calcistica 2020-2021 per l’utilizzo del nostro impianto.” River Pieve che, lo ricordiamo, aveva giocato nelle ultime tre stagioni le proprie partite casalinghe allo stadio “Nardini” di Castelnuovo, impianto dove tornerà per disputare sia il derby di campionato che quello, più che probabile, di Coppa Italia.

Per quanto riguarda gli ultimi acquisti, la società biancorossa ha annunciato le firme, come anticipato da La Gazzetta del Serchio, del difensore ex Seravezza Antonello Ramacciotti, del difensore Michelini scuola Atletico Lucca, dell’esterno classe 2002 Valeri Giuliani proveniente dal Real Forte Querceta alle quali si è aggiunta quella dell’ala, anch’egli classe 2002, Davide Rocchiccioli nello scorso torneo in forza agli Juniores Nazionali del GhivizzanoBorgo.