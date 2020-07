Sport



Fantastico week-end a base di golf e food al Braccicorti

martedì, 14 luglio 2020, 20:59

Sabato 11 luglio e domenica 12 luglio si è disputata la quarta prova del campionato sociale, gara sponsorizzata da Acqua dell’Elba e da Filiera Garfagnina. Buona la partecipazione di giocatori, che si sono affrontati con grande agonismo nel pieno rispetto delle regole che questo sport impone. Due giornate intense che hanno fatto registrare delle ottime performance, in particolare quella di Daniele Biagioni che sta attraversando uno strepitoso momento di forma e si aggiudica la classifica lordo.

In prima categoria il primo posto è di Federico Pieroni, mentre in seconda categoria vince Micael Salotti. Il giovanissimo Micael continua la sua marcia vincendo sia in casa che fuori (la settimana scorsa ha vinto al Golf Club Tirrenia la terza categoria.

Il vulcanico Alessio Gonnella si aggiudica la terza categoria, mentre Fabio Romei vince la classifica senior.

Di seguito il quadro completo dei vincitori

Categoria lordo

1° Daniele Biagioni

Prima categoria netto

1° Federico Pieroni

2° Giuseppe Bresciani

Seconda categoria netto

1° Michael Salotti

2° Gino Battaglini

Terza Categoria netto

1° Alessio Gonnella

2° Diana Sbrenna

Categoria Senior

Fabio Romei

Terminata la competizione sportiva, nella bellissima cornice del Braccicorti è andata in scena la terza edizione di “Slow Food scende in Campo”. In un momento così particolare i dubbi erano tanti, ma il consiglio del Golf Club Garfagnana, in accordo con gli amici della sezione garfagnana e media valle di Slow Food, ha deciso di “scendere in campo”…

Lo staff del Golf Club Garfagnana, avvalendosi della collaborazione dell’agenzia Tecnoambiente di Castelnuovo Garfagnana,

ha predisposto tutte le fasi: accoglienza, servizio ai tavoli e smaltimento rifiuti nel pieno rispetto delle normative anticovid.

La partecipazione all’evento è stata notevole, raggiungendo l’obiettivo concordato tra Golf Club, agenzia Tecnoambiente e Slow Food.

I primi feedback sono postivi, ma non poteva essere altrimenti visto i produttori e i relativi prodotti selezionati Giordano Andreucci del Ristorante il Pozzo di Pieve Fosciana, che ha pensato ad un menù leggermente diverso dalle precedenti edizioni.

Il biroldo sul pane di castagne, il crostino di trota garfagnina, il brasato alle verdure e la mantovana di farina di castagne del Desco Garfagnino (brava Alessandra!) sono le specialità che hanno colpito maggiormente.

A questo punto è giusto sottolineare il livello tecnico messo in pista dai professionisti di Slow Food. Alessio Pedri ( fiduciario Slow Food) ha diretto un’orchestra di grandi professionisti e per questo vanno citati tutti: Giordano Andreucci (ristorante il Pozzo Pieve Fosciana), Andrea Bertucci (osteria il vecchio mulino Castelnuovo Garfagnana), Andrea Angelini (macelleria Angelini Pieve Fosciana), Verano Bertagni (caseificio Bertagni Pieve Fosciana), Aldo Bacci (Mulino di Piezza), Luca Satti (Garfagnana Trote), Marco Guazzelli (consigliere Slow Food). A loro un grande applauso per la passione e la professionalità che mettono in quello che fanno.

Il Golf Club ringrazia i propri soci che hanno permesso la realizzazione dell’evento: il Presidente Barsanti, Francesco Adami, Luca Tonini, Stefano Toni, Federico Pieroni, Stefano Dini, Andrea Angelini, Pietro Camici Bianconi, Alessio Gonnella e Antonio Casaroli.

La prossima settimana il 18 e il 19 continua il campionato sociale con la quinta gara.