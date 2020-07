Sport



GhiviBorgo, cambio ai vertici: Alessandro Remaschi è il nuovo presidente

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:23

di michele masotti

Grande fermento in casa GhivizzanoBorgo in vista di quella che sarà la sesta stagione consecutiva in Serie D, la cui partenza è stata ufficialmente fissata per il 27 settembre anticipata dall’antipasto, una settimana prima, rappresentato dal turno preliminare di Coppa Italia. Alessandro Remaschi, una delle colonne dell’organigramma societario, ha assunto la presidenza attraverso un naturale percorso di rotazione degli incarichi in base al criterio distintivo tipico delle società dilettantistiche.

Con una nota ufficiale i “colchoneros” della Media Valle hanno voluto ringraziare i due predecessori del neo numero uno del club per quanto svolto. “La società ringrazia i due precedenti presidenti Pieri e Nieri per l’impegno umano e il sacrificio profuso ricco di risultati sportivi rilevanti: la fusione, le vittorie dei campionati e il mantenimento in questa prestigiosa categoria per cinque anni di fila. In questa fase di transizione, apertasi con l’approvazione da parte dei soci del progetto di costruzione di un’unica società giovanile della Valle (dalla D al settore giovanile) e con altre società prossime a partecipare al progetto, l’apporto di Alessandro sarà fondamentale. Le sue competenze professionali nel mondo economico con l’aggiunta della sua profonda passione sportiva e le sue doti umane, riconosciute da tutti, rappresentano sicuramente un rafforzamento per il GhiviBorgo.”

Per quanto concerne la futura composizione dei gironi, saranno sempre nove la maggior parte dei quali composto da 18 team, come prima ipotesi si sta facendo strada quella di formare, per venire incontro alle esigenze delle società, un raggruppamento tosco-umbro. Alle 14 compagini del Granducato, con Tuttocuoio e Sinalunghese pronte a colmare eventuali “buchi” avendo richiesto ufficialmente il ripescaggio, si unirebbero le quattro umbre riproponendo quello schema geografico che il GhiviBorgo ben conosce avendolo già attuato.

Prima ipotesi di girone: Aglianese, Aquila Montevarchi, Badesse, Cannara, Foligno, Follonica Gavorrano, GhivizzanoBorgo, Grassina, Pianese, Prato, Pro Livorno, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Scandicci, Sporting Club Trestina e Tiferno Lerchi.