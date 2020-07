Sport



GhiviBorgo, primo corso di aggiornamento per allenatori con Lavezzini

venerdì, 10 luglio 2020, 08:40

di michele masotti

Per fornire ai tecnici della provincia di Lucca una giornata di riflessione, migliorie tattiche, mentali e gestionali di una rosa il GhivizzanoBorgo organizzerà sabato 11 luglio allo stadio “Delle Terme” di Bagni di Lucca, iniziato fissato per le 10, un corso di aggiornamento con mister Lavezzini nelle vesti di maestro. Dopo i saluti di Marco Remaschi, anima del club biancorosso, e del presidente della Valle del Serchio Moreno Guidi, inizierà una full immersion che durerà sino alle 18.

Qualificati i tecnici presenti, la cui introduzione verrà curata da Lavezzini, dal tecnico degli Juniores Nazionali Daniele Giraldi e dal direttore sportivo dei “colchoneros” della Media Valle Massimiliano Franchi. Dalle 10 alle 12-30 ci sarà la prima lezione tenuta dall’allenatore degli Allievi Nazionali della Virtus Entella Ferruccio Bonvini, docente di psicologia ai corsi Figc. Nel pomeriggio sarà il turno di Daniele Ficagna, ex difensore in Serie A con la maglia del Siena, che dalle 16 alle 18 svolgerà una lezione sui movimenti della linea arretrata.

Nel contempo è stato svelato l’organigramma del vivaio biancorosso per la stagione 2020-2021. A coordinare il tutto sarà, come detto, il ds Franchi coadiuvato dal team manager del settore agonistici Andrea Venturi. Per quanto concerne la scuola calcio, gli allenatori saranno i seguenti: Michele Nazzicone per i Piccoli Amici (2013), Sirio Pellegrini-Albano Lucchesi Pulcini (2012), Ottaviano Vergamini – Eduard Cosofret Pulcini 2011, Stefano Pieroni-Fabrizio Tozzini Pulcini 2010, Giacomo Boggi agli Esordienti B classe 2009 mentre Tito Fabbri allenerà gli Esordienti A annata 2008.

Nel settore agonistico toccherà a Lorenzo Gabrielli allenare i Giovanissimi B (classe 2007), Renato Pellegrinetti sarà il tecnico dei Giovanissimi provinciali (classe 2006), mentre Allievi B e Allievi provinciali sono stati affidati rispettivamente a Daniele Tonini e Iliano Biagioni.