Sport



Il Casciana Cascianella ingrana la terza: ufficiali sei acquisti

domenica, 12 luglio 2020, 22:18

di lorenzo fiori

Grande novità nelle frazioni di Casciana e Cascianella, che raccolgono un totale di circa 160 anime, dove la squadra paesana ha deciso di iscriversi ufficialmente al prossimo campionato di terza categoria.

Una realtà che rappresenta in tutto e per tutto il paese visto che otto giocatori di tale frazione giocano lì e che la dirigenza è del tutto locale.

Confermatissimo lo staff tecnico, collaudato nell'ultima stagione (negli amatori UISP), formato dal mister Cristian Fontanini, dal vice Stefano Mori e dal preparatore dei portieri Emanuele Pardini.

Tale terzetto, insieme ai due direttori sportivi Roi Magazzini e Luigi Menchi, si sono dati molto da fare in questi mesi riuscendo fino ad oggi ad acquistare le prestazioni di sei giocatori: il portiere Matteo Pancetti dal Piazza 55, l'attaccante Giacomo Canini dal Castelnuovo amatori, il difensore Paolo Angelini ed il centrocampista Matteo Angelini (nella foto) dal Baston Villa, il centrocampista esterno Alan Autiero dal Vicas ed infine il portiere Mirko Bechelli dal Capriola Poggio.

Sarebbero ufficiali inoltre altri tre giocatori (due centrocampisti ed un attaccante) che non possono però essere citati perché deve essere definito l'accordo con le società di appartenenza.

Tra le uscite, invece, ci sono: il difensore Simone Rossi e l'attaccante Alessandro Cassettai approdati al Capriola Poggio, il centrocampista Riccardo Grisanti diretto al Cascio ed il portiere Gabriele Bertolini.

Molti i dirigenti che faranno parte, quindi, di questa nuova storica società in FIGC tra cui troviamo: i due presidenti Raffaello Bartolomei e Paolo Bravi (onorario), Ottavio Magnani, Roi Magazzini, Luigi Menchi, Sara Magnani, Martina Colli, Gabriele Caproni, Marco Nobili, Gabriele Bertolini, Loris Masotti, Fabio Caproni, Simone Angeli, Alessandro Catoi, Giovanni Mori, Simone Pellicci e Michele Borghesi.

Di seguito riportiamo le parole dell'allenatore Cristian Fontanini:

"Sono molto contento - esordisce Cristian - della scelta societaria di mettersi in gioco in terza categoria: credo che Casciana Cascianella sia una realtà in crescita soprattutto grazie ad una dirigenza molto attiva e numerosa."

"Abbiamo -conclude Fontanini- una rosa giovane e ricca di qualità. Come primo anno spero molto di divertirci e ovviamente riuscire a fare bene. Non voglio però porre limiti o obbiettivi ad una squadra che ha nell'entusiasmo la sua carta vincente."