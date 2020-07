Il Castelnuovo presenta la rosa degli Allievi Regionali: 12 volti nuovi per l’obiettivo salvezza

Altri articoli in Sport

lunedì, 6 luglio 2020, 19:33

Due rinforzi tra gli over per un GhivizzanoBorgo che si appresta a disputare il sesto campionato consecutivo in Serie D con alla guida il riconfermato mister Rino Lavezzini

lunedì, 6 luglio 2020, 16:12

E’ alla settimana conclusiva l’evento creato dal GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: la storica scalata che dal borgo medievale di Castiglione Garfagnana arriva a San Pellegrino in Alpe, il paese più alto dell’Appennino

lunedì, 6 luglio 2020, 16:02

Il giovane di Bagni di Lucca, partito in gara a Bibbiena (Arezzo) con il solo obiettivo di smaltire il lungo periodo di stop e di svolgere un test in vista dell'avvio tricolore di Roma tra tre settimane, è rimasto appagato delle indicazioni ricevute

venerdì, 3 luglio 2020, 21:09

A meno di un mese dalla promozione in serie C nazionale, dopo la schiacciante vittoria del campionato con 35 punti e solo cinque partite alla fine dopo l'ultima del primo marzo, il Filecchio Calcio Femminile torna ad allenarsi sul campo: piccoli gruppi, ma un ottimo inizio per una squadra che...

venerdì, 3 luglio 2020, 20:32

Giovedì 16 sarà la volta di Idea Pieroni, la sei volte campionessa italiana di salto in alto che ha avuto da poco la conferma della convocazione al meeting nazionale assoluto di Savona

venerdì, 3 luglio 2020, 14:56

Altra grande opportunità per il garfagnino DOC Nicoló Micchi, residente nel comune di Camporgiano e classe 1998, che dopo le esperienze in serie D con Ghiviborgo e San Gemignano e, dopo l'ultima stagione in eccellenza a Poggibonsi (otto reti siglate), ha deciso di approdare nella Sangiovannese militante in D