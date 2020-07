Sport



Il garfagnino Nicoló Micchi approda alla Sangiovannese

venerdì, 3 luglio 2020, 14:56

di lorenzo fiori

Altra grande opportunità per il garfagnino DOC Nicoló Micchi, residente nel comune di Camporgiano e classe 1998, che dopo le esperienze in serie D con Ghiviborgo e San Gemignano e, dopo l'ultima stagione in eccellenza a Poggibonsi (otto reti siglate), ha deciso di approdare nella Sangiovannese militante in D.

Di seguito riportiamo il post pubblicato dalla sua nuova squadra sui social network per presentare, appunto, il nuovo centravanti:

"Nicolò Micchi è un nuovo giocatore della ASD Sangiovannese 1927.

Attaccante classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Pisa, successivamente in serie D a Ghivizzano e poi sempre in serie D Sangimignano. L'ultima stagione a Us Poggibonsi Official.

Benvenuto Nicolò!

#asdsangiovannese1927"