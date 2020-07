Sport



La garfagnina Tognarelli al Filecchio: "Sono carica, voglio migliorare ancora"

martedì, 7 luglio 2020, 15:59

di lorenzo fiori

Grande colpo di mercato del Filecchio Women che, dopo la promozione in serie C, sta cercando di allestire una squadra con l'obbiettivo di togliersi altre soddisfazioni.

Si tratta della garfagnina Benedetta Tognarelli, classe 1994, che approda in questa realtà dopo le belle esperienze in B con la Lucchese e in C con lo Spezia. Un difensore versatile con caratteristiche di grinta, cuore e tenacia che saranno molto utili nello scacchiere di mister Francesco Passini.

La rosa non è ancora completata ma il direttore sportivo Mario Basili ha già rinforzato la squadra con un altro acquisto come l'attaccante Jessica Di Lupo proveniente anch'essa dallo Spezia.

Novità anche in società dove, nei giorni scorsi, è stato ufficializzato il nuovo presidente Alfredo Turicchi, persona che non ha certo bisogno di presentazioni in tale sport.

Di seguito riportiamo le parole del nuovo acquisto Tognarelli: "Sono molto contenta della scelta fatta -esordisce Benedetta- che mi avvicina molto a casa. Sono carica e ce la metterò tutta per onorare questa maglia."

"Il mio obbiettivo personale -conclude Tognarelli- è quello di tornare come prima dell'infortunio e migliorare sempre di più mentre quello di squadra è sicuramente quello di fare più punti possibili e divertirci."