La Nuova Montelabbate Calcio Amputati in ritiro a Bagni di Lucca

martedì, 14 luglio 2020, 20:59

Sabato 11 luglio e domenica 12 luglio si è disputata la quarta prova del campionato sociale, gara sponsorizzata da Acqua dell’Elba e da Filiera Garfagnina. Buona la partecipazione di giocatori, che si sono affrontati con grande agonismo nel pieno rispetto delle regole che questo sport impone

lunedì, 13 luglio 2020, 19:11

Con domenica 12 luglio si è conclusa la Castiglione - San Pellegrino in versione Covid19. Non essendo possibile per questo 2020 una partenza con assembramento di atleti, l'organizzazione ha concesso un mese di tempo a ogni atleta, precisamente dal 12 giugno al 12 luglio per salire fino all'Alpe di S.

lunedì, 13 luglio 2020, 14:56

In casa River Pieve le novità per lo storico debutto in Eccellenza non sono limitate esclusivamente all’aspetto tecnico. Grazie al raggiungimento di un accordo con l’Asd Piazza al Serchio e la locale amministrazione comunale, i “millionarios” della Garfagnana disputeranno i match interni della prossima stagione allo stadio “Nobili”

lunedì, 13 luglio 2020, 14:14

Si è conclusa ieri l’edizione 2020 della Castiglione - San Pellegrino, dopo il mese di tempo valido per la registrazione della prova e la comunicazione del proprio tempo con l’invio della traccia GPS

domenica, 12 luglio 2020, 22:18

Grande novità nelle frazioni di Casciana e Cascianella, che raccolgono un totale di circa 160 anime, dove la squadra paesana ha deciso di iscriversi ufficialmente al prossimo campionato di terza categoria

domenica, 12 luglio 2020, 15:00

Il portacolori della scuderia Movisport atteso ad una gara volta alla preparazione del Rally di Roma Capitale, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally in scena nel fine settimana successivo