Lancio del disco, bene le atlete del Gruppo Marciatori Barga

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:17

La grande attesa per una delle gare-simbolo italiane sta per terminare: sarà il terzo evento in Italia dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e si presenta sulla scena con un plateau di iscritti e di vetture di alto livello

mercoledì, 15 luglio 2020, 15:10

Nella bella cornice del palco dell’ex pista di pattinaggio, tesserati e collaboratori dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana si sono ritrovati per svelare il nuovo organigramma societario. E’ stato Paolo Lenzi, presidente nelle ultime due stagioni, a presentare, con voce rotta dalla commozione, il suo “successorre”

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:23

Grande fermento in casa GhivizzanoBorgo in vista di quella che sarà la sesta stagione consecutiva in Serie D, la cui partenza è stata ufficialmente fissata per il 27 settembre anticipata dall’antipasto, una settimana prima, rappresentato dal turno preliminare di Coppa Italia

martedì, 14 luglio 2020, 20:59

Sabato 11 luglio e domenica 12 luglio si è disputata la quarta prova del campionato sociale, gara sponsorizzata da Acqua dell’Elba e da Filiera Garfagnina. Buona la partecipazione di giocatori, che si sono affrontati con grande agonismo nel pieno rispetto delle regole che questo sport impone

martedì, 14 luglio 2020, 14:13

I Campioni Italiani Calcio Amputati della Nuova Montelabbate Calcio Amputati, dopo questo lungo periodo di inattività a causa del Covid 18, riprenderà sabato 18 luglio gli allenamenti in vista del Campionato Italiano, e della Champions League che si terrà in Turchia a novembre

lunedì, 13 luglio 2020, 19:11

Con domenica 12 luglio si è conclusa la Castiglione - San Pellegrino in versione Covid19. Non essendo possibile per questo 2020 una partenza con assembramento di atleti, l'organizzazione ha concesso un mese di tempo a ogni atleta, precisamente dal 12 giugno al 12 luglio per salire fino all'Alpe di S.