MM Motorsport e Davide Nicelli leader nel Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici

Altri articoli in Sport

domenica, 26 luglio 2020, 21:14

Il giovane lucchese, al suo debutto del Rally di RomaCapitale, prova di avvio del Campionato Italiano Rally, con al fianco Marco Pollicino sulla Peugeot 208 R2 della GF Racing, ha finito l'esperienza in terza posizione in gara 1 (sabato) ed in quarta in gara 2 (oggi), conquistando quindi i suoi...

domenica, 26 luglio 2020, 19:09

Il portacolori della scuderia Movisport centra la vittoria nel confronto riservato agli asfaltisti in entrambe le gare in programma sull'asfalto del Rally di Roma Capitale, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally

giovedì, 23 luglio 2020, 10:06

Dalla ripresa delle attività, la giovane saltatrice barghigiana ha mostrato la solidità ormai acquisita nelle misure tra l’1,80 e l’1,84. L’1,90 di Minsk è ancora lontano, ma dopo tanto tempo passato lontano dalla pedana, per Idea l’obiettivo è quello di crescere gradualmente

giovedì, 23 luglio 2020, 08:56

Uno dei primi appuntamenti rallystici a livello nazionale dopo la lunga sosta di ogni attività dovuta alla pandemia, il Rally Coppa Città di Lucca, ha visto la presenza di numerosi conduttori della Squadra Corse Città di Pisa

martedì, 21 luglio 2020, 17:03

Il portacolori della scuderia Movisport, reduce dalla decima vittoria assoluta sulle strade del Rally Coppa Città di Lucca, sarà chiamato - nel fine settimana - al confronto inaugurale del Campionato Italiano Rally

martedì, 21 luglio 2020, 12:00

Torna ad essere febbrile, ad un mese dalla data del 21 e 22 agosto - nuova collocazione del 43° rally Il Ciocco e Valle del Serchio versione “post Covid-19” - l’attività di O.S.E. Organization Sport Events, cuore organizzativo del rally