Molti giovani e difesa rivoluzionata: così parte il sogno Vagli in prima categoria

giovedì, 2 luglio 2020, 17:58

di lorenzo fiori

Come l'estate, ed il caldo, anche il calciomercato dilettantistico sta entrando sempre di più nel vivo con le società che, nonostante le varie difficoltà economiche e non, stanno cercando con tanta passione di proseguire il cammino intrapreso.

Proprio nei giorni scorsi, tramite il comunicato ufficiale della LND, è arrivata l'ufficialità che l'inizio dei prossimi campionati regionali potrà avvenire tra il 11 e il 25 ottobre.

Andiamo a fare un breve bilancio su quello che è stato il calciomercato, ad oggi, della compagine Vagli che si appresta a disputare il suo primo campionato in prima categoria.

Innanzitutto partiamo con annunciare che, all'unanimità, è stato confermato tutto lo staff tecnico che sarà composto dal mister Roberto Biagioni, dal vice Daniele Bravi e dal preparare dei portieri Costantino Tonini.

Per quanto riguarda i giocatori, invece, tra le conferme segnaliamo: Thomas Franchi, Davide Bertucci, Damiano Biggi, Alessio Malatesta, Stefano Pioli, Nicoló Tognarelli, Paolo Marigliani, Diego Brugiati, Stefano Pancetti, Alessandro Bertogli, Andrea Pioli, Diego Bertini, Federico Maggi e Luca Pellegrinetti. Sono arrivati anche dolorosi addii come: Stefano Angelini, Andrea Buriani, Michele Giuntini, Giovanni Valdrighi, Simone Tolaini, Sasha Remaschi e Diego Pellegrinotti.

Partendo, quindi, da una base di 14 giocatori la dirigenza si è fin da subito impegnata per rinforzare la rosa. Ad oggi gli acquisti realizzati sono sei: l'attaccante Gianlorenzo Mori proveniente dall'Atletico Castiglione, il difensore Nicoló Turri dal River Pieve (in prestito dal Ghiviborgo), il portiere Nicola Papeschi dal Lucca Calcio, il giovane Gabriel Coltelli dopo il settore giovanile con Pieve Fosciana e Castelnuovo Garfagnana ed infine i difensori Castelli e Bacci nell'ultima stagione in forza al Pontecosi.

A questo punto la società è soddisfatta ma potrà intervenire ancora per esempio con elemento nel ruolo di esterno.

Ricordiamo che nel campionato che verrà ci saranno altre due squadre nostrane che parteciperanno al medesimo campionato cioè Molazzana e Diavoli Neri Gorfigliano.

Per quanto riguarda i primi, gli amaranto, è già stata confermata l'intera rosa (eccetto Alessandro Angelini diretto ai Gatti Randagi) con l'aggiunta di tre acquisti come Simone Nelli, Patrizio Balducci e Jacopo Ricci.

Anche i Diavoli hanno già ufficializzato che gran parte della rosa ha già detto "sì" per la permanenza in tale realtà con l'obbiettivo di migliorarla con acquisti mirati.

Per entrambe le squadre confermati anche gli allenatori rispettivamente Daniele Compagnone e Alessandro Cassettai.